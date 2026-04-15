Liban : Agression israélienne contre un véhicule de secours à Saadiyat

L’occupation israélienne a ciblé, ce mercredi matin, un véhicule transportant de l’aide humanitaire à Saadiyat.

De plus, l’occupation a mené un raid contre une voiture sur l’autoroute de Jiyeh menant au Sud.

Un autre véhicule a été visé entre les localités d’Arab Salim et Habouch, au sud-Liban.

L’aviation ennemie israélienne a également lancé des raids sur des vergers agricoles au bord du fleuve Litani et sur Nabatieh al-Fawqa.

Quatre martyrs d’une même famille à Jbaa

Quatre citoyens d’une même famille sont tombés en martyrs, ce mercredi à l’aube, suite à l’agression israélienne sur la localité de Jbaa, dans le district de Nabatieh. Trois autres citoyens ont été blessés lors d’un raid sur Abbassiyeh, dans le district de Tyr.

Selon l’Agence Nationale d’Information, l’occupation a mené à l’aube des frappes sur les localités de Babliyeh, Al-Majadel, Khirbet el-Douair, Ansarieh, Beit Yahoun, Hanine, Borj Qalaouiyeh, Ghandouriyeh, Tir Debba et El-Borghliyeh, dans le sud du pays.

L’agence indique également que l’occupation a procédé à de nouvelles dynamitages de maisons dans la ville Bint Jbeil.

Cela intervient alors que l’occupation poursuit ses violations de l’annonce de cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis. L’un des points majeurs de cet accord stipulait qu’il devait inclure le Liban et tous les fronts de l’Axe de la Résistance, ce qu’ont confirmé l’Iran et la partie pakistanaise. Cependant, Washington et l’occupation se sont dérobés à leurs engagements, tandis qu’Israël poursuit son agression contre le Liban.