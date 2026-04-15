Source iranienne : un cessez-le-feu au Liban sera déclaré ce soir

Une source politique et sécuritaire iranienne de haut rang a déclaré mercredi que « suite aux pressions exercées par l’Iran, un cessez-le-feu sera déclaré au Liban à partir de ce soir », ont révélé les médias iraniens.

La source a déclaré : « Le cessez-le-feu durera une semaine et se prolongera jusqu’à la fin de la période de cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis », le 21 avril.

Selon les médias, cette mesure constituait une condition préalable pour l’Iran à l’ouverture d’un nouveau cycle de négociations, et Téhéran a pu l’imposer avant la reprise du processus de négociation.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ismaïl Baghaï avait auparavant assuré que l’Iran restera au côté de la résistance libanaise et le cessez-le-feu au Liban fait partie intégrante de l’accord de cessez-le-feu avec les Etats-Unis.

« Netanyahu, en tant qu’élément perturbateur, pourrait de nouveau tenter de faire échouer cet accord », a toutefois averti une source iranienne lors d’un entretien avec la chaine d’information libanaise al-Mayadeen ajoutant : « Nous traiterons Washington comme le partenaire et le garant de l’occupation, et comme celui qui est responsable de contenir Netanyahu. »

Au Liban, le député du Hezbollah Ibrahim Mousawi, a déclaré mercredi à Reuters que « les efforts diplomatiques de l’Iran et d’autres pays du Moyen-Orient pourraient bientôt aboutir à un cessez-le-feu au Liban », soulignant que Téhéran utilise le blocus du détroit d’Ormuz comme moyen de pression.

Al-Moussawi a ajouté que « les Iraniens ont ouvert des canaux de communication avec plusieurs acteurs régionaux et internationaux afin d’atteindre l’objectif de mettre fin à la guerre au Liban ».

En même temps, deux hauts responsables libanais ont déclaré à Reuters avoir été informés des efforts déployés pour instaurer un cessez-le-feu au Liban et ont confirmé que la durée de ce cessez-le-feu était probablement liée à la trêve américano-iranienne.

Côté israélien, la chaîne israélienne publique Kan a cité une source israélienne affirmant que « des pourparlers sont en cours pour un cessez-le-feu avec le Liban », précisant que le cabinet en discutera ce à la demande des États-Unis.

Un responsable israélien a indiqué que Washington fait pression pour un cessez-le-feu au Liban pour renforcer le gouvernement libanais et les pourparlers avec lui. « Washington souhaite une accalmie sur le front libanais pour se concentrer sur les négociations avec Téhéran », a-t-il ajouté pour la chaine israélienne 12.

Quant au Jerusalem Post, citant une source israélienne, il a assuré qu’il n’y a pas de plan pour un cessez-le-feu au Liban.

Source : Médias