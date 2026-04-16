Trump : Des discussions entre « Israël » et le Liban se tiendront aujourd’hui

Le président américain Donald Trump a annoncé que des discussions entre « Israël » et le Liban se tiendraient ce jeudi. Dans une publication sur la plateforme « Truth Social », Trump a déclaré que Washington cherche à instaurer une certaine « marge de respiration » entre ‘Israël’ et le Liban, soulignant que « cela fait longtemps que les deux dirigeants ne se sont pas parlé, environ 34 ans ».

La reprise de ces discussions intervient après la rencontre, mardi, de l’ambassadrice libanaise à Washington, Nada Hamadi Moawad, avec l’ambassadeur israélien aux États-Unis au siège du Département d’État, sous l’égide de Washington, et ce malgré la poursuite des agressions israéliennes sur différentes régions du Liban.

Il est à noter que le Secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé le refus du parti de mener des négociations directes avec l’entité d’occupation, les qualifiant d’« absurdes » et de concession gratuite de la part du pouvoir libanais, parallèlement au rejet et à l’indignation de la rue libanaise face à cette décision.

Concernant les discussions sur le cessez-le-feu au Liban, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré que son aboutissement et sa consolidation ne sont rien d’autre que le résultat de la résilience et de la lutte du Hezbollah, ainsi que de l’unité de l’axe de la Résistance.