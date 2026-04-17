Liban : Les habitants du Sud et de la Banlieue regagnent leurs villes et villages avec l’entrée en vigueur du cessez-le-feu

Les routes menant vers le sud du Liban connaissent des embouteillages étouffants en raison de la densité des citoyens retournant dans leurs villes et localités, après l’entrée en vigueur, ce vendredi à minuit, d’un accord de cessez-le-feu de 10 jours avec l’occupation israélienne.

Le pic du retour des habitants vers les villages du Sud a été atteint une heure après l’annonce du cessez-le-feu.

مشاهد من بدء عودة النازحين إلى الجنوب اللبناني في ساعات الليل بعد وقف إطلاق النار pic.twitter.com/c0Xk4PpU9v — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) April 17, 2026

Les bus transportant les citoyens vers leurs villages dans la région de Nabatieh et ses environs n’ont pas cessé de circuler depuis l’aube.

Dès le début de la trêve, l’armée libanaise s’est employée à ouvrir de nouveaux passages pour la circulation des citoyens, après que l’occupation a détruit les principaux ponts sur le fleuve Litani durant son agression, dans une tentative de diviser les régions.

Les habitants retournant vers le Sud traversent désormais vers les zones situées au sud du Litani, après que les engins de l’armée libanaise ont ouvert le pont de Qasmiyeh, détruit par l’agression israélienne.

De même, dans la banlieue sud de Beyrouth, les habitants ont commencé à revenir dès les premières heures de l’aube.

Au son du discours de l’ancien secrétaire général du Hezbollah, le martyr Hassan Nasrallah, les Libanais retournent au village de Zafta, au Sud-Liban:

Les premières heures de l’accord de cessez-le-feu ont été marquées par des célébrations populaires, des défilés de voitures sillonnant les rues de Beyrouth.

Depuis l’extension de l’agression israélienne sur le Liban le 2 mars 2026, la Résistance islamique a riposté et mené, durant 46 jours, des opérations ciblant les colonies, les positions, les casernes et les objectifs militaires de l’occupation, en particulier dans le nord de la Palestine occupée.

Elle a fait face aux forces d’occupation à la frontière libano-palestinienne et a mené des affrontements héroïques à bout portant, notamment à Khiam, Taybeh et Bint Jbeil.

Elle a ciblé les rassemblements de soldats et de véhicules, piégé les soldats israéliens dans des embuscades et brûlé des chars « Merkava ».