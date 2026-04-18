Le SG du Hezbollah Cheikh Qassem : Nous répondrons à toute violation du cessez-le-feu et nous refusons l’humiliation du Liban par des négociations directes avec l’entité sioniste

Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé samedi que « le champ de bataille s’est révélé décisif et la politique victorieuse est celle qui additionne ses résultats pour contraindre l’ennemi israélien à se plier, garantissant ainsi les droits du Liban et de ses citoyens à leur terre et à leur souveraineté, dans un cadre de coopération nationale qui prévient les conflits et l’exploitation étrangère ».

Dans une lettre concernant les derniers développements, Cheikh Qassem a déclaré que « le cessez-le-feu temporaire au Liban n’aurait pas été possible sans le jihad des résistants sur les fronts honorables du Sud, une performance légendaire qui a stupéfié le monde, et sans leur constance et leur martyre face à l’ennemi israélo-américain, malgré l’immense déséquilibre des forces militaires ».

Il a ajouté que « les résistants ont prouvé que leur arme à trois lames – la foi, la volonté et les capacités – est plus puissante que toutes les armées des agresseurs, et qu’au Liban, il existe des personnes prêtes à tout sacrifier pour la libération, la dignité et l’indépendance ».

Cheikh Qassem a souligné que « la présence de ceux qui hésitent, de ceux qui découragent les autres et de ceux qui les trahissent n’entravera pas la progression des résistants vers leur noble objectif, car ils ont consacré leur vie à Dieu Tout-Puissant avant tout, et ils sont entourés d’un peuple noble et dévoué qui a enduré les massacres, les destructions, les déplacements de population et le prix de la dignité et de l’honneur. Ce peuple est issu de toutes les confessions, de toutes les religions et de toutes les régions, et son attention est tournée vers le Sud-Liban, car tout le Liban est son Sud. Si le Sud sourit et est libéré, alors tout le Liban sourit et est libéré. ​​»

Remerciements à la Résistance, à l’Iran et au Pakistan

Dans sa déclaration, le secrétaire général du Hezbollah a remercié Dieu en premier lieu, puis les héros de la résistance « qui ont brisé l’avancée ennemie malgré la mobilisation de cent mille soldats. L’ennemi n’a pu atteindre le fleuve Litani, ni durant la première semaine comme prévu, ni pendant les 45 jours de l’opération alAsf al Maakoul »

Cheikh Qassem a exprimé « sa gratitude pour les contributions et les sacrifices des habitants, du peuple et de tous ceux qui l’aiment ». Il a également remercié la République islamique d’Iran, ses dirigeants et son peuple, « qui ont apporté leur soutien et leur aide, et ont explicitement lié le cessez-le-feu de l’accord pakistanais à celui du Liban dans la déclaration officielle. Ils ont ensuite fermé le détroit d’Ormuz en réponse à la violation du cessez-le-feu par les États-Unis au Liban. Cela a conduit à l’acquiescement américain et à la cessation des attaques israéliennes, ce qui a permis la réouverture du détroit d’Ormuz. »

Il a poursuivi : « Nous devons également remercier le Pakistan pour son soutien et tous ceux qui ont contribué, ne serait-ce que par une simple déclaration, au cessez-le-feu au Liban.»

Les négociations directes avec l’ennemi israélien sont une insulte

Dans ce contexte, cheikh Qassem a fait référence à une déclaration du Département d’État américain concernant l’accord de cessez-le-feu, intitulée : « Accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël – avril 2026 », publiée après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Il a déclaré que cette déclaration « n’a aucune incidence concrète, mais c’est une insulte à notre pays et à notre patrie, le Liban, que l’Amérique dicte son texte et parle au nom du gouvernement libanais. »

À propos de cette déclaration, cheikh Qassem a ajouté : « La déclaration commence par : Le gouvernement israélien et le gouvernement libanais ont convenu de la déclaration suivante, mais chacun sait que le gouvernement libanais ne s’est pas réuni et n’a donné aucune approbation à cette déclaration.»

Il a ajouté : « Assez de soumettre le Liban à ces humiliations lors de négociations directes avec l’ennemi israélien, contraint d’écouter ses diktats, et à ce spectacle honteux à Washington où la tyrannie guette sa proie et où des déclarations sont faites au nom du Liban. C’est une pente glissante sans fin. Assez ! Le peuple libanais est fier et le restera grâce à la solidarité et au soutien mutuel que nous apportons à l’armée, au peuple, à la résistance et aux autorités politiques qui œuvrent pour l’indépendance et la libération du Liban. »

Un cessez-le-feu est conditionnel et réciproque

Le Secrétaire général a souligné « qu’un cessez-le-feu implique la cessation complète de toutes les hostilités », insistant sur le fait que « la résistance ne fait pas confiance à l’ennemi et que ses combattants sont sur le terrain, prêts à riposter à toute violation ».

Les cinq points pour la prochaine étape

Dans ce contexte, Cheikh Qassem a défini cinq priorités pour la prochaine étape :

– Un arrêt définitif de l’agression sur l’ensemble du territoire libanais, qu’elle soit aérienne, terrestre et maritime.

– Le retrait de l’ennemi israélien des territoires occupés jusqu’à la frontière

– La libération des prisonniers.

– Le retour des habitants dans leurs villages et villes jusqu’à la frontière.

– La reconstruction avec le soutien international et arabe et sous la responsabilité nationale.

Un appel à la coopération nationale

Dans sa déclaration, il a souligné « la volonté du Hezbollah de coopérer avec les autorités libanaises pour ouvrir un nouveau chapitre fondé sur la réalisation de la souveraineté de notre nation, le Liban, dans un esprit d’unité, de prévention des conflits et d’utilisation de nos atouts au sein d’une stratégie de sécurité nationale ».

Il a ajouté : « Ensemble, nous bâtirons notre nation, le Liban, et nous empêcherons toute ingérence étrangère et la réalisation des objectifs politiques de l’ennemi israélien. Nous traduirons la souveraineté et la protection des citoyens en mesures et plans concrets. »

« L’ennemi israélien et les tyrans de la terre ne nous ont pas vaincus », a conclu cheikh Qassem, ajoutant : « L’entité sionsite et les tyrans de la terre ne nous ont pas vaincus et ne nous vaincront pas, surtout après les sacrifices des martyrs, au premier rang desquels le maître des martyrs de la nation, Sayyed Hassan Nasrallah (que Dieu l’agrée), Sayyed al-Hashemi, et tous les martyrs, ainsi que les sacrifices des blessés, des prisonniers et des grands hommes. »

Il a également affirmé que « le Liban restera fier grâce à ses fils qui ont donné leur vie ».

Source : Al-Manar