L’Iran exporte toujours du pétrole à la Chine « sans passer par le détroit d’Ormuz »

Kpler, une société spécialisée dans l’analyse des données marines, confirme que du pétrole brut a afflué de l’Iran vers la Chine à un rythme d’environ 985 000 barils par jour durant la première quinzaine d’avril, malgré l’embargo imposé par les États-Unis, a rapporté CNN.

Les pétroliers « restent stationnés dans les zones de chargement iraniennes », où « le pétrole brut iranien continue d’affluer vers la Chine », selon les données de Kpler.

La société qui assure que ce flux ne s’est pas interrompu depuis, précise que le pétrole est exporté sans passer par le détroit d’Ormuz, depuis Jask, un port d’exportation de pétrole iranien situé au-delà du détroit d’Ormuz. Les pétroliers peuvent quitter ce port pour le golfe d’Oman sans passer par le détroit.

Le niveau d’exportation a atteint un record de 5,8 millions de barils.

Mercredi, le groupe de suivi maritime Vortexa a signalé qu’au moins 34 pétroliers liés à l’Iran ont réussi à contourner l’embargo américain qui lui est imposé depuis son instauration, dont plusieurs transportant du pétrole iranien.

L’agence de presse iranienne Fars a quant à elle rapporté le 21 avril que 14 navires avaient forcé le blocus américain en 24 heures.

Source : Médias