Médias israéliens : La situation d’« Israël » est pire qu’avant la guerre sur tous les fronts

Le journal israélien Maariv a reconnu que « la situation d’Israël est pire qu’elle ne l’était avant l’opération « Rugissement du Lion » sur tous les fronts ».

Le journal écrit : « Il faut prendre les choses par la fin : à l’heure actuelle, Israël se trouve dans une position bien moins favorable que ce qu’elle aurait dû être. Sa situation, tant concernant le Liban que Gaza, est plus dégradée qu’elle ne l’était le 27 février dernier. »

Le quotidien souligne que « les déclarations contradictoires du président américain Donald Trump déroutent les officiers de l’armée : c’est une situation extrêmement complexe. On ne sait pas où l’on va ni quelle est la direction. »

Maariv cite un officier de l’armée israélienne : « Vous lisez l’une de ses publications où il adopte une ligne offensive, et deux minutes plus tard, vous l’entendez dans une interview dire exactement le contraire. C’est très compliqué. On ne sait plus sur quel pied danser. »

Le journal indique également que « des restrictions sont imposées à l’armée israélienne par l’échelon politique. Ce n’est pas le gouvernement d’Israël qui prend actuellement les décisions concernant la politique de tir au Liban, mais la Maison Blanche à Washington. »

L’article note que les derniers jours ont été marqués par un changement dramatique de la situation sécuritaire sur les trois fronts (Iran, Liban, Yémen).

« L’appareil sécuritaire et militaire observe que le Hamas à Gaza intensifie ses activités contre l’armée israélienne dans la « zone jaune », tout en s’activant à un rythme soutenu pour reprendre le contrôle du terrain », a-t-on ajouté de même source.

Le journal précise que selon les estimations en ‘Israël’, la question n’est pas de savoir si les combats vont reprendre, mais quand et avec quelle ampleur.

Et de conclure avec ironie : « La question est de savoir jusqu’où cela sera permis par Trump, qui n’a pas encore décidé ce qu’il veut vraiment. »