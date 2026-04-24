Fayyad : le cessez-le-feu n’a aucun sens. La résistance ripostera aux violations. Un Hermès 450 abattu

Ali Fayyad, député du Hezbollah a souligné qu’un cessez-le-feu entre le Liban et l’ennemi israélien n’a aucun sens compte tenu de la poursuite de l’agression israélienne en cours, réaffirmant que la résistance répondra à toutes les violations israéliennes.

« Il convient de préciser que le cessez-le-feu est dénué de sens compte tenu des actes hostiles continus d’Israël, à savoir les assassinats, les bombardements et la destruction continue des villages et des villes frontalières libanaises sans compter son insistance à restreindre la liberté de circulation, sous prétexte de dangers potentiels », a-t-il déclaré en commentant l’annonce par le président américain jeudi soir de la prolongation du cessez-le-feu pour trois semaines supplémentaires.

Selon le correspondant d’al-Manar, l’ennemi a mené depuis ce matin des opérations de bombardement dans la ville de Bint Jbeil et les localités de Hanin, Beit Lif, d’al-Khiam et d’al-Bayyada.

Des raids aériens ont visé les localités de Touline coutant la vie à deux personnes et de Kherbet Selem, et des pilonnages d’artillerie ont ciblé le périphéries d’al-Mansouri et Boyoute al-Siyyad.

L’ennemi israélien a aussi émis un ordre d’évacuation de la localité de Deir Aames sommant ses habitants à s’en éloigner 1000 mètres.

Selon Fayyad, la situation actuelle signifie clairement « une insistance israélo-américaine à tenter de raviver l’équation qui prévalait avant le 2 mars, sous une forme pire, et à la présenter comme un simple prétexte pour justifier des négociations directes et en accélérer leur rythme entre l’ennemi israélien et les autorités libanaises. »

Il a ajouté : « En pratique, cela pousse le Liban à s’engager dans un cessez-le-feu, sans imposer aucune obligation, même minimale, à Israël, ce que la résistance ne peut accepter, mais rejette catégoriquement. »

Fayyad a souligné que « toute attaque israélienne contre une cible libanaise, quelle que soit sa nature, donne à la résistance le droit de riposter de manière proportionnée en fonction du contexte sur le terrain ».

Ce vendredi, en riposte aux violations israéliennes, la résistance islamique a annoncé avoir abattu un drone ennemi israélien de type Hermès 450 –Zeek dans l’espace aérien de la région de Tyr-al-Hoche à l’aide d’un missile sol-air.

Elle avait auparavant tiré un drone kamikaze contre un attroupement de militaires ennemis dans la localité d’al-Qantara. Assurant avoir assurément blessé certains.

Des médias israéliens ont rendu compte de l’évacuation de plusieurs blessés dans les rangs de l’armée israélienne au Sud-Liban.

Par ailleurs, des médias ont constaté un important trafic de voitures se dirigeant depuis Beyrouth vers le sud du Liban.

Source : Divers