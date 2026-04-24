Hochstein a déclaré à CNBC : « L’Iran a prouvé qu’il contrôlerait le détroit pendant des années. »

L’ancien envoyé américain au Moyen-Orient, Amos Hochstein, a déclaré que l’Iran « a prouvé qu’il contrôlera les détroits pour les années à venir » et qu’il « contrôle actuellement le rythme des événements ».

Dans une interview avec la télévision américaine CNBC, Hochstein a déclaré que la question du détroit d’Ormuz « est maintenant sur la table des négociations, alors qu’elle n’y était pas auparavant », car cette « crise a été créée par la guerre et il est devenu nécessaire de la négocier ».

Il a ajouté que si « Washington obtient un accord qui met fin à la guerre et se concentre sur l’ouverture du détroit d’Ormuz et la question nucléaire, mais ne s’attaque pas au programme de missiles et au programme de drones », alors ce serait « le pire scénario pour la fin de cette guerre ».

Il a ajouté : « Le contrôle du régime iranien sur son pays reste intact… De plus, il est en colère, vindicatif et suffisamment courageux pour tenir tête aux États-Unis, à la plus grande armée du monde et à Israël. »

Hochstein a également exprimé sa conviction qu’il existe un « réel risque de retour au conflit, car l’Iran contrôle en fin de compte le rythme des événements pour le moment », notant qu’il « contrôle le détroit, indépendamment de l’existence d’un blocus américain ».

Hochstein a fait remarquer que le blocus américain « bloque les navires iraniens », tandis que « le blocus iranien empêche toute autre partie de passer, ce qui a des répercussions dans le monde entier ».

Dans ce contexte, l’ancien envoyé américain a souligné que les conséquences économiques, si la fermeture d’Ormuz se poursuit, « vont s’aggraver de plus en plus et seront finalement catastrophiques ».

Source : Médias