La guerre iranienne a rendu obsolète la stratégie américaine des bases

La guerre de 2026 a exposé des failles critiques dans la stratégie d’encerclement américain, une posture que les États-Unis maintenaient depuis la Guerre froide.

Ce qui était autrefois perçu comme un réseau protecteur est pratiquement devenu une collection de cibles vulnérables.

L’encerclement physique de l’Iran tel que nous le connaissons aujourd’hui a été consolidé par la Doctrine Carter de 1980.

Pour rendre la menace crédible, les États-Unis ont créé le CENTCOM et commencé à construire un vaste réseau de bases dans les pays voisins afin d’encercler la région et d’assurer une intervention rapide.

Pendant des décennies, les États-Unis ont enserré l’Iran avec des bases au Koweït, au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite pour projeter rapidement leur puissance.

Dans le cas de Bahreïn, le pays est devenu le quartier général de la 5e flotte américaine, formant une stratégie visant à étrangler l’économie iranienne.

L’inverse de ce qui était attendu s’est produit les points forts sont devenus des points faibles ! Compte tenu de la capacité de l’Iran à frapper des hubs logistiques comme Jebel Ali aux Émirats arabes unis et Chouwaïb au Koweït, la logique a été inversée, laissant les États-Unis en difficulté pour ravitailler leurs propres bases assiégées.

Le quartier général de la 5e flotte n’abrite plus un seul navire dans le Golfe et a été rendu inhabitable, tout comme 14 autres bases dans la région : cinq rien qu’au Koweït et quatre en Irak.

L’intensité des attaques était telle que, au-delà des missiles et des drones, l’Iran a également utilisé des avions pour bombarder ces installations avec des bombes à guidage, infligeant des dommages massifs. L’Iran a réussi à toucher de 40 à 50 cibles distinctes dans les premières 24 heures de la guerre. En Irak, diverses milices ont rejoint le front iranien, entraînant l’évacuation non seulement des bases américaines mais aussi des installations d’autres pays de l’OTAN.

En d’autres termes, on pourrait dire que l’Iran a forcé la désoccupation de l’Irak, après tout, pourquoi y avait-il encore des bases en Irak alors que l’État islamique est inactif depuis des années et que l’armée irakienne est organisée ?

La violence de la réaction iranienne contre ces bases a conduit le commandement américain à ordonner aux soldats de se réfugier dans des hôtels de luxe en vêtements civils.

Les services de renseignement iraniens l’ont découvert, et l’Iran a commencé à cibler ces hôtels également. C’était le chaos pur, avec de nombreux morts et blessés.

Ceci a été le premier véritable test de la stratégie d’encerclement, et il s’est avéré être un désastre, avec un volume stupéfiant de ressources gaspillées. Ce qui me laisse perplexe, c’est que j’avais prédit cette situation dans deux publications des semaines avant la guerre.

Si je l’avais prévu, comment personne au Pentagone ne l’a-t-il fait ? Il est évident que l’on ne peut pas exploiter des bases à 100 à 500 km d’un pays qui est une très grande puissance en matière de missiles et de drones. Où est la difficulté à accepter cela ?

La catastrophe de cette stratégie va bien au-delà de l’Iran, car elle est répliquée principalement en Asie. On estime que le Koweït a reçu au moins deux batteries en février, s’ajoutant aux 7 ou 8 déjà en service, totalisant 9 à 10 batteries. Taïwan possède le même nombre, 9 batteries Patriot avec environ 700 à 900 intercepteurs.

Par Patricia Marins

Sources : Bruno Bertez ; Global21