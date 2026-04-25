L’Iran réfute les allégations américaines : aucune négociation n’est en cours, la visite d’Araghchi est purement diplomatique

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé à Islamabad, la capitale pakistanaise, selon la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen.

L’agence de presse Tasnim a confirmé vendredi que « le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a officiellement annoncé son intention d’effectuer une visite au Pakistan, à Oman et en Russie », précisant « qu’il s’agit d’une visite diplomatique de routine ».

L’agence a noté « qu’après cette annonce, les médias américains se sont empressés de diffuser des informations exclusives, basées sur des sources anonymes, notamment des articles d’Axios affirmant que le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, n’accompagnerait pas le ministre, un détail que l’agence a jugé sans rapport avec la nature de la visite ».

Tasnim a souligné que « cette visite ne s’inscrit pas dans le cadre d’un processus de négociation avec les États-Unis, mais relève simplement des activités diplomatiques traditionnelles ».

L’agence a également indiqué que « le reportage de CNN concernant l’intention de Washington d’envoyer des émissaires au Pakistan pour des entretiens avec Araqchi était totalement infondé ».

Selon l’agence, « la visite d’Araghchi à Islamabad vise à consulter les responsables pakistanais sur la situation régionale, notamment en vue de la fin du conflit, et non à mener des négociations avec les États-Unis ».

L’agence a également critiqué « les déclarations répétées des médias et responsables américains ces derniers jours concernant de prétendues sessions de négociations », notant « la diffusion d’informations inexactes, notamment les affirmations répétées selon lesquelles le vice-président américain aurait l’intention d’entamer des négociations qui ne se sont jamais concrétisées ».

Plus tôt, l’agence de presse iranienne IRNA a annoncé que « le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, entamerait vendredi soir une tournée à Islamabad, Mascate et Moscou, afin de tenir des consultations bilatérales et d’aborder la situation régionale, en particulier les derniers développements de l’agression israélo-américaine contre l’Iran ».

Source : Médias