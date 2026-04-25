Une source politico-sécuritaire iranienne : Téhéran comprend que la décision de Washington d’instaurer un cessez-le-feu n’est qu’une manœuvre dilatoire

Une source politico-sécuritaire iranienne a confirmé vendredi à la chaine satellitaire iranienne Al-Mayadeen que « les États-Unis ont pris cette décision en raison d’une faille dans leur gestion du conflit », indiquant que « Téhéran comprend qu’il s’agit d’une simple pause tactique avant la reprise des hostilités ».

La source a déclaré : « Le cessez-le-feu unilatéral de Washington n’est pas le fruit d’un choix diplomatique, mais plutôt d’une défaillance fondamentale dans leur gestion du conflit », soulignant que « les éléments recueillis sur le terrain révèlent d’énormes lacunes dans les processus décisionnels de Washington et de Tel-Aviv, conjuguées à une incertitude opérationnelle ».

Elle a ajouté : « Nous avons constaté un important fossé dans la prise de décision au sein de l’axe américano-sioniste, ainsi qu’une contradiction entre les objectifs déclarés et la capacité réelle de les mettre en œuvre.»

Il a également souligné que « son pays a constaté l’incapacité des Américains et des Israéliens à parvenir à un consensus sur la poursuite de la guerre, ce qui fait de la trêve annoncée par Washington une pause tactique destinée à gagner du temps. Téhéran le comprend et agit en conséquence, se préparant à toute éventualité périlleuse. »

La source politico-sécuritaire iranienne a insisté sur le fait que « Téhéran ne perçoit pas le cessez-le-feu sur les différents fronts comme une fin de la crise, mais plutôt comme une pause permettant de réajuster un scénario qui souffre de failles structurelles et fonctionnelles fondamentales. »

Quant à l’Iran, l’unification des factions de la résistance et la création d’une salle d’opérations conjointe ont « accru le coût de l’affrontement pour l’ennemi », selon cette même source, qui a également souligné que « Téhéran a constaté une vulnérabilité sur le front nord israélien et le besoin pour l’entité d’environ 80 000 soldats et 20 milliards de shekels pour renforcer ses lignes de défense. »

Plus largement, la source iranienne a déclaré : « Les graves limitations de l’ennemi et sa grande vulnérabilité face à ces pressions nous sont apparues clairement, compte tenu du coût économique exorbitant d’une guerre et des risques d’instabilité du marché de l’énergie. »

La source a ajouté que « la Conférence internationale sur l’énergie du 9 avril a révélé des calculs plus complexes, notamment avec la présence de grandes entreprises qui ont fortement recommandé d’éviter les options susceptibles de déstabiliser la région et le monde.»

Concernant le front intérieur iranien, la source a indiqué que « l’axe américain, malgré sa rhétorique lassante, a pris conscience de l’ampleur de la cohésion sociale en Iran, ce qui a amplifié la défaite politique et militaire de l’ennemi. »

La source a également noté que « les 30 millions d’Iraniens inscrits pour participer à la guerre ne sont pas là des nombres, mais traduisent une volonté d’une confrontation historique pour une véritable victoire. »

Source : Médias