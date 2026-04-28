Araghchi après sa rencontre avec Poutine : Téhéran et Moscou réaffirment la poursuite de leur partenariat stratégique et de leur coordination

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré lundi, à l’issue de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, que « leurs échanges ont été très fructueux et a duré plus d’une heure et demie ».

M. Araghchi, en visite en Russie, a ajouté que « tous les sujets, qu’ils relèvent des relations bilatérales ou des questions régionales, ont été abordés et examinés en détail avec la partie russe ».

Il a expliqué que « tous les aspects de la guerre et de l’agression du régime américain et de la puissance occupante contre l’Iran ont été discutés et passés en revue ».

Il a souligné que « la coopération irano-russe a fait l’objet d’une attention particulière lors de sa rencontre avec le président Poutine et que des propositions très pertinentes ont été formulées ».

M. Araghchi a noté que « le président Poutine a déclaré que le monde entier, et pas seulement la Russie, saluait la fermeté du peuple iranien face aux États-Unis ». Il a également affirmé que « le monde entier félicite le peuple iranien pour sa victoire dans cette guerre inégale et injuste ».

Araghchi a conclu en réitérant « la gratitude de Téhéran envers ses amis russes pour leur soutien durant la guerre », notant « l’engagement de l’Iran à poursuivre ses relations et son partenariat stratégique avec la Russie ».

Poutine avait auparavant affirmé la volonté de son pays de renforcer ses liens stratégiques avec Téhéran, saluant « le courage du peuple iranien face à l’adversité ».

Ces entretiens s’inscrivent dans la continuité de l’importante tournée diplomatique entreprise par le ministre iranien des Affaires étrangères. Après son retour de Mascate à Islamabad, la capitale pakistanaise qui mène la médiation entre Téhéran et Washington, il a conduit une délégation de haut niveau à Moscou.

Source : Médias