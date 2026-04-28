Irak : Le Premier ministre désigné Ali al-Zaidi présente les priorités de la prochaine étape

Le Premier ministre désigné Ali al-Zaidi a annoncé lundi que « les priorités de son gouvernement seront axées sur la résolution des défis internes et externes et la construction d’un État irakien équilibré sur les plans régional et international ». Il a souligné que « cette étape requiert les efforts conjugués de toutes les forces politiques et sociales ».

M. al-Zaidi a remercié les dirigeants du Cadre de coordination pour sa nomination au poste de Premier ministre d’Irak.

Il a expliqué que « les ressources humaines et naturelles de l’Irak offrent l’opportunité de gouverner le pays dans l’optique d’un État économiquement fort et socialement prospère ».

Il a indiqué que « le programme gouvernemental à venir complétera les efforts précédents visant à améliorer les services publics et la protection sociale, tout en priorisant la gestion des risques et la saisie des opportunités ».

Il a affirmé que « ce programme vise à faire de l’Irak un pays équilibré aux niveaux régional et international ».

Le Cadre de coordination s’est réuni au Palais du gouvernement à Bagdad et a désigné Ali al-Zaidi comme son candidat, représentant le bloc majoritaire. Le président Nizar Amidi lui confia alors la tâche de former le nouveau gouvernement.

Source : Divers