L’Iran disposé à transmettre son expérience de la défaite des USA

Le vice-ministre iranien de la Défense chargé du développement de la gestion et de la planification stratégique, le général de brigade Reza Talaei, a déclaré mardi que les États-Unis « ne sont plus en mesure d’imposer leur politique aux nations indépendantes ».

Cette déclaration intervient après l’arrivée de Talaei au Kirghizistan à la tête d’une délégation militaire pour participer à une réunion des ministres de la Défense des États membres de l’Organisation de coopération de Shanghai, à savoir le Kirghizistan, la Russie, le Pakistan et le Bélarusse.

Lors de ses entretiens séparés avec les ministres, Talaei a souligné que Washington finira par comprendre qu’il doit abandonner ses exigences illégales et illogiques, grâce à la résilience du peuple iranien et de ses forces armées.

« Nous sommes prêts à transmettre notre expérience de la défaite de Washington aux membres de Shanghai », a-t-il aussi proposé, soulignant que « le monde entier considère aujourd’hui les États-Unis et Israël comme des symboles du terrorisme d’État ».

« Outre sa capacité à garantir une défense solide et à répondre aux besoins de ses forces armées, l’Iran est prêt à partager ses capacités de défense et d’armement avec les pays indépendants, notamment les États membres de l’Organisation de coopération de Shanghai », a déclaré Talaei.

En riposte à l’agression américano-israélienne au cours de laquelle 13 mille raids ont été perpétrés contre l’Iran, Téhéran a riposté en bombardant Israël ainsi que les bases et intérêts américains dans les pays du golfe. Il a aussi bloqué le détroit d’Ormuz par lequel transite le tiers du pétrole mondial, provoquant une crise mondiale.

Source : Médias