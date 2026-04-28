Poutine salue le courage et l’héroïsme du peuple iranien lors d’un entretien avec Araghchi

Vladimir Poutine a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à la Bibliothèque présidentielle de Saint-Pétersbourg. Le président russe a indiqué avoir reçu un message du Guide suprême iranien, auquel il a adressé ses meilleurs vœux.

Il a exprimé l’espoir que le peuple iranien surmonte cette période difficile et parvienne à la paix, saluant sa lutte avec courage et héroïsme pour sa souveraineté. Poutine a également assuré que la Russie ferait tout son possible, dans l’intérêt de l’Iran et des autres pays de la région, pour favoriser un règlement au Moyen-Orient dans les plus brefs délais.

De son côté, Araghchi a déclaré que l’Iran avait su résister, avec courage et détermination à l’agression américaine et qu’il continuerait à faire preuve d’endurance. Il a remercié le président russe et la Russie pour leur soutien, soulignant le caractère stratégique du partenariat entre Moscou et Téhéran, appelé selon lui à se renforcer.

«Il est désormais clair pour tous que l’Iran peut compter sur des amis et alliés tels que la Fédération de Russie, qui se tiennent à ses côtés dans les moments difficiles. Nous vous sommes reconnaissants pour votre position ferme et résolue en soutien à la République islamique», a ajouté Araghchi.

Source : RT France