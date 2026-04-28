Cheikh Qabalan : pas d’unité nationale avec des négociations directes et honteuses avec « Israël »

Le grand mufti jaafarite, le cheikh Ahmad Qabalan, a averti qu’« un président qui gère son pays comme une équipe politique perd son poste et son sort est scellé », soulignant qu’« il n’y a pas d’unité nationale avec des négociations directes et honteuses avec Israël ».

Dans une lettre ouverte adressée aujourd’hui au président Joseph Aoun, Qabalan a déclaré que « la légitimité libanaise repose sur une constitution, des principes nationaux et des points de consensus qui protègent les intérêts du Liban et ses enjeux cruciaux », considérant que « sans cela, toute autorité qui viole ces principes constitutionnels fondamentaux est dénuée de valeur, et l’Accord du 17 mai est un exemple concret de cette vérité éternelle », en allusion à l’accord de mai 1983 qui avait été abrogé un an après sa conclusion entre l’entité sioniste et le gouvernement libanais présidé par le chef de l’Etat de l’époque Amine Gemayel.

Cheikh Qabalan a rappelé avoir donné au président un conseil il y a quelque temps, « dont l’essentiel est : quiconque perd l’avis du président Nabih Berri perd le Liban », expliquant que « la logique du président Berri se résume à la vérité suivante : le représentant officiel qui perd une faction perd le Liban, et quiconque court-circuite les composantes nationales sur une question cruciale perd son rôle et sa représentation, et ne pourra mettre en œuvre ses engagements », et que « le président ou le représentant officiel qui gère son pays comme une équipe politique perd son poste et son sort est scellé ».

Dans ce contexte, le mufti jaafarite a poursuivi : « C’est là que réside la seconde crise de cette autorité, qui se comporte avec son pays et son peuple comme une équipe obsédée par l’exclusivité au profit de listes extérieures et d’engagements annexes », considérant qu’« il n’y a pas de plus grande honte pour l’autorité actuelle que la propagande vulgaire qu’elle diffuse concernant la légitimité des armes et l’extension de l’autorité de l’État, et ce faisant, elle veut étendre son autorité sur la vallée de la Kafra et les ruelles de la banlieue au lieu d’étendre son autorité souveraine sur le front du Sud-Liban. »

Aucune reconnaissance d’une entité fondée sur des ruines

Qabalan a souligné que « l’entité fondée sur les restes du peuple palestinien et les massacres libanais ne sera jamais reconnue même si le monde entier la reconnaît », insistant sur le fait qu’il est impossible de capituler dans des négociations directes avec Israël, « d’autant plus que le président Berri, qui constitue l’une des plus grandes racines de ce pays et de son identité officielle, est le dépositaire de la confiance de l’imam Moussa al-Sadr, le chef de sa résistance et celui qui a mené le soulèvement du 6 février avant d’être président du Parlement ».

Il a souligné que « ce qui est très suspect durant cette période critique, c’est l’incapacité des autorités libanaises à élaborer une politique de défense et à nouer une relation étroite avec la résistance », considérant que « le récit de destruction et d’incendie n’est que pure propagande, car défendre le Liban ne se fait pas avec des pommes de terre, mais avec le feu, la cohésion et en supportant les lourds coûts nécessaires pour briser le projet de Tel-Aviv et saper ses capacités qui menacent l’existence du Liban, en plus des cartes du Grand Israël. »

Qabalan a également souligné le danger du « document de Washington relatif aux engagements libanais envers la sécurité d’Israël », avertissant qu’il « met l’armée israélienne, qualifiée de terroriste, à la disposition des autorités libanaises pour désarmer la résistance qui lutte depuis un demi-siècle pour défendre le Liban, son État et sa souveraineté. Le plus honteux dans ce document est qu’il inclut les faibles autorités libanaises dans sa protection et exclut les Libanais, qui sont la source de l’autorité de ce pays et le fondement de sa légitimité. »

Le moment est venu de se défendre.

Tout en affirmant que « le moment est venu de faire preuve d’unité nationale pour défendre le Liban, son peuple et son indépendance, et de ne pas fermer les yeux sur l’occupation et l’agression israéliennes, comme le fait ce pouvoir corrompu », Qabalan a souligné qu’« il n’y a pas d’unité nationale dans les négociations directes honteuses avec Israël, et la légitimité réside uniquement dans l’opposition à Israël, et non dans la négociation directe avec ce pays », indiquant que « les habitants du Sud, de la banlieue sud de Beyrouth, de la Bekaa et le reste des patriotes, qui constituent les trois quarts de ce pays, ont le droit d’interroger leur président sur les raisons de cet effondrement politique effrayant et de ces choix honteux, sans parler du péché d’empêcher l’armée libanaise d’accomplir son devoir national sacré ».

Qabalan a conclu son message en expliquant que « le président de la République est tenu de lancer une initiative nationale qui affirme l’unité du consensus libanais, notamment sur les questions cruciales », et qu’il devrait « lire Israël et son terrorisme à travers le regard des populations du Sud, la pensée et l’histoire du président Nabih Berri, le soulèvement du 6 février et la philosophie des premiers pères qui ont mis en garde contre les dangers de tomber dans le projet permanent de sionisation du Liban mené par les États-Unis. »

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar