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    Petit-fils de l’ancien président américain John F. Kennedy : Les États-Unis ont perdu en Iran.

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      Le chef d’état-major de l’armée israélienne lance un appel : « L’armée est menacée de désintégration et nous avons besoin de milliers de soldats immédiatement. »

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      L’armée iranienne annonce avoir abattu un drone ennemi dans le sud-ouest du pays.

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      L’armée ennemie israélienne reconnait la mort d’un soldat dans l’explosion d’un drone piégé dans la colonie de Manara.

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