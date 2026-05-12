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    Yedioth Ahronoth: L’appareil de défense travaille sans relâche pour trouver une solution capable de réduire la menace des drones du Hezbollah d’ici quelques jours ou semaines.

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      Yedioth Ahronoth : Les unités de combat au sud du Liban devraient recevoir de nouveaux dispositifs de détection de drones.

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      Yedioth Ahronoth: L’appareil de défense travaille sans relâche pour trouver une solution capable de réduire la menace des drones du Hezbollah d’ici quelques jours ou semaines.

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