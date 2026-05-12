mardi, 12/05/2026   
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    Sud du Liban : Le Hezbollah a tenté ce mardi d’abattre un avion de l’armée israélienne en lançant un missile de défense aérienne. (Médias israéliens)

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      Porte-parole de l’armée ennemie : L’armée de l’air a récemment intercepté un drone lancé depuis l’est. L’armée enquête sur sa provenance exacte ; il pourrait s’agir du Yémen, de l’Iran ou de l’Irak.

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      Cheikh Qassem aux combattants de la résistance : vous êtes devenus une légende

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      Bande de Gaza : Deux martyrs et dix blessés par des tirs ennemis israéliens sont arrivés dans les hôpitaux du secteur au cours des dernières 24 heures. (Ministère de la Santé)

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