mardi, 12/05/2026   
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    Message de Cheikh Naïm Qassem aux commandants et moudjahidines du Hezbollah et de sa Résistance Islamique, toutes spécialités confondues et sur tous les fronts, ce mardi à 11h30.

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      Wall Street Journal: Les Émirats ont lancé des frappes militaires ciblant une raffinerie de pétrole en Iran

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      Yedioth Ahronoth : Les unités de combat au sud du Liban devraient recevoir de nouveaux dispositifs de détection de drones.

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      Yedioth Ahronoth: L’appareil de défense travaille sans relâche pour trouver une solution capable de réduire la menace des drones du Hezbollah d’ici quelques jours ou semaines.

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