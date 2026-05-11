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    Bloomberg: L’Iran insiste sur le fait que tout accord doit conduire à un arrêt immédiat des combats au Liban

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      Entité sioniste : l’armée se prépare à étendre son opération au Liban afin de permettre aux dirigeants politiques de prendre une décision. (Chaîne 12, citant des sources militaires israéliennes)

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      Armée d’occupation israélienne: Une panne technique a empêché un hélicoptère de l’armée de redécoller lors d’une mission d’évacuation de blessés au sud du Liban ; un autre hélicoptère a été envoyé pour les évacuer

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      Bloomberg: L’Iran insiste sur le fait que tout accord doit conduire à un arrêt immédiat des combats au Liban

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