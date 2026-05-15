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Hamas : Notre peuple palestinien restera attaché à ses droits et à ses principes fondamentaux jusqu’à la libération de la terre et des lieux saints
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