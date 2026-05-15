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    Correspondant d’Al-Manar : Les raids de l’aviation de guerre ennemie, depuis minuit jusqu’à cet instant, se sont concentrés sur les localités de Ghandouriyeh, Mayfadoun, Choukine et Nabatiyeh el-Faouqa au Sud-Liban

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