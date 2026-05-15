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Les BRICS appellent Israël à se retirer complètement du Liban, y compris des cinq points situés au sud.
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