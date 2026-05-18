Reuters : Le Pakistan déploie des avions de combat et des milliers de soldats en Arabie saoudite

Le Pakistan a déployé 8 000 soldats, une escadrille d’avions de chasse et un système de défense aérienne sur le territoire saoudien en vertu d’un accord de défense conjoint entre les deux pays, a rapporté Reuters, citant des sources sécuritaires et gouvernementales à Islamabad.

L’agence a déclaré lundi que trois responsables de la sécurité et deux sources gouvernementales avaient confirmé ces déploiements – dont l’ampleur est révélée pour la première fois – et les a décrits comme une « force importante dotée de capacités de combat élevées, destinée à soutenir l’armée saoudienne si le royaume subit une nouvelle attaque », dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Le 17 septembre 2025, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif ont signé à Riyad un accord de défense stratégique conjoint entre les deux pays.

Cet accord vise à développer la coopération en matière de défense entre l’Arabie saoudite et le Pakistan et à renforcer les mécanismes de dissuasion conjoints. Il stipule que toute attaque contre l’un des deux pays est considérée comme une attaque contre les deux, dans le cadre de la volonté de « soutenir la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international ».

Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, avait précédemment laissé entendre que cet accord plaçait l’Arabie saoudite sous le parapluie nucléaire du Pakistan.

Selon certaines sources, le Pakistan a déployé début avril en Arabie saoudite une escadrille complète de 16 appareils, principalement des chasseurs JF-17 fabriqués conjointement avec la Chine.

Deux responsables de la sécurité ont indiqué que le Pakistan a également envoyé deux escadrilles de drones.

Les cinq sources ont indiqué que les déploiements comprennent environ 8 000 soldats, avec la promesse d’en envoyer davantage si nécessaire, en plus d’un système de défense aérienne chinois HQ-9.

Deux responsables de la sécurité ont expliqué que le personnel de l’armée de terre et de l’armée de l’air déployé depuis le début de la guerre en Iran joue principalement un rôle de conseil et de formation.

Source : Médias