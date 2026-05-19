Italie : Grève générale et manifestations contre la guerre à Gaza et en soutien à la Flottille de la Résistance

Lundi, l’Italie a connu une grève générale touchant les secteurs des transports, de l’éducation et de la logistique. Lancée par les syndicats, cette grève protestait contre les programmes de réarmement, condamnait la guerre israélienne en cours contre la bande de Gaza et exprimait sa solidarité avec la Flottille de la Résistance, qui vise à briser le blocus de la bande de Gaza.

La grève a coïncidé avec des manifestations organisées par des syndicats et des organisations de la société civile dans plusieurs villes italiennes, sous le slogan Stop Everything. Les manifestants dénonçaient la hausse du coût de la vie et l’augmentation des dépenses militaires au détriment des secteurs de la santé et de l’éducation, et exigeaient la fin de l’agression contre Gaza et le soutien à la flottille en route pour la bande de Gaza.

À Rome, des manifestants se sont rassemblés sur une place principale, brandissant des drapeaux palestiniens et des banderoles appelant le gouvernement italien à mettre fin à son alliance avec l’occupation israélienne. Ils ont scandé des slogans en soutien à la Palestine et condamnant l’attaque israélienne contre la Flottille de la Résistance.

Les grèves ont perturbé plusieurs lignes de métro et les transports en commun à Rome, Naples et Milan, tandis que les dockers de Livourne organisaient des manifestations similaires.

Parmi les participants aux manifestations romaines figurait Saif Abu Koshk, un militant espagnol d’origine palestinienne, l’un des activistes arrêtés par les forces d’occupation israéliennes lors de l’attaque de la flottille dans les eaux internationales au large de la Crète fin avril.

Abu Koshk a déclaré que « les participants à la flottille poursuivaient leur route vers Gaza malgré les attaques et les arrestations, considérant l’agression israélienne comme une nouvelle violation du droit international et du droit de la mer ». Il a accusé «les gouvernements occidentaux, notamment le gouvernement italien, de complicité par la poursuite de leur commerce d’armes avec « Israël ».

De leur côté, les participants à la grève ont affirmé que « leurs actions constituaient un rejet des politiques d’armement et des guerres, et une expression de solidarité avec le peuple palestinien et la Flottille mondiale de la liberté ».

Lundi, la marine d’occupation israélienne a commencé à arraisonner des bateaux appartenant à la Flottille mondiale de la liberté dans les eaux internationales de la mer Méditerranée et à arrêter les militants à bord. La flottille, partie de Marmaris en Turquie avec 54 embarcations, poursuit ses tentatives pour briser le blocus imposé à la bande de Gaza depuis 2007.

Lundi matin, la marine israélienne a arraisonné la Flottille de la Liberté, qui faisait route de Turquie vers la bande de Gaza, et agressé les militants à bord.

L’occupation israélienne poursuit son agression contre la bande de Gaza, violant l’accord de cessez-le-feu signé le 11 octobre 2015.

Source : Médias