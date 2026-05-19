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    Médias israéliens : un officier a été tué ce mardi matin durant les combats avec le Hezbollah au sud du Liban.

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      Nouveaux mandats d’arrêt contre des personnalités israéliennes : Smotrich ordonne l’évacuation d’un village en Cisjordanie

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