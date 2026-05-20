La Résistance islamique abaisse le drapeau israélien. 24 opérations. un officier tué. Deux massacres israéliens

Ce mardi, Média de guerre, tribune médiatique de la Résistance islamique a publié une vidéo intitulée : « Cérémonie de descente du drapeau de l’entité ennemie israélienne dans la localité d’Al-Bayada, au sud du Liban, avec un drone en piqué. »

Les images qui datent du 17 mai montrent une carte du quartier général de la 226e brigade de l’armée ennemie israélienne dans cette localité du secteur occidental de la frontière, ainsi qu’un récapitulatif de plusieurs opérations menées ces derniers jours par la résistance contre le site et ses environs.

Dont entre autres le ciblage d’un véhicule Hummer à l’entrée du quartier général, la traque et l’attaque contre trois soldats du détachement militaire sur la route y menant. Ces opérations comprennent aussi l’attaque contre un système de contrôle des hélicoptères, des caméras de surveillance et de contrôle, et des équipements techniques à l’intérieur du quartier général.

La Résistance islamique assure que ces frappes successives ont incité les forces d’occupation, à évacuer le bâtiment du quartier général le 11 mai 2026. Elle a ajouté que les forces d’occupation « ont laissé derrière elles le drapeau de leur entité usurpatrice au-dessus du quartier général ». Mais la résistance s’est chargée de l’abaisser en ciblant sa base via un drone. Un drone s’est chargé de filmer le drapeau israélien gisant au sol.

Vendredi dernier, l’armée d’occupation avait interdit l’accès à la bande côtière de Ras al-Naqoura (Rosh HaNikra), la déclarant « zone militaire fermée », en raison de la hausse des opérations de résistance contre le site militaire qui y est établi. La veille, un drone y avait blessé 4 soldats israéliens.

Lundi, la chaîne publique israélienne Kan a rapporté qu’« une partie des plans, opérations et missions offensives qui devaient être menées sont soit annulées, soit reportées en raison de la menace que représentent les drones piégés du Hezbollah ».

D’après la chaîne, une évaluation de l’armée israélienne indique que les drones piégés du Hezbollah « entravent à environ 70 % la liberté d’action des forces israéliennes dans le sud du Liban ».

Ce mardi, la résistance a revendiqué 24 opérations.

Dans l’une d’entre elles, elle a détruit la plateforme Dôme de fer dans la position Jal al-Allam, à l’aide d’un drone piégé.

Dans la dernière, ses combattants ont repoussé une tentative de progression vers la place de Hadatha et détruit un char. Les accrochages se poursuivent

Elle a visé un équipement de brouillage pour drone, des chars, des bulldozers D9, des militaires,

Dans la soirée, l’armée d’occupation a révélé que l’un de ses officiers a été tué ce mardi matin dans les combats au sud du Liban. La chaîne 12 a indiqué qu’il s’agissait commandant adjoint de compagnie du bataillon 7008 de la 551e brigade de l’unité des forces spéciales Maglan.

Il a été tué « lors d’un affrontement avec un homme armé dans le sud du Liban », selon les informations. L’incident s’est produit près du village libanais d’Aïta al-Chaab, à environ 2,5 km de la frontière libano-palestinienne.

Quelques jours auparavant, l’armée israélienne avait reconnu la mort d’un officier qui servait comme commandant de section dans la brigade d’élite Golani, suite à l’explosion d’un drone piégé lancé par la Résistance islamique au Liban.

« Le Hezbollah réussit à obtenir des résultats sur le terrain… Il nous poursuit, nous épuise et nous frappe », telle a été la réaction hier, de la chaîne 13.

Impuissante face aux opérations de la résistance libanaise, l’armée israélienne riposte en perpétrant des massacres contre les civils.

Dans la soirée de ce mardi, elle a mené un raid sur une résidence dans la localité de Deir Qanoune an-Nahr dans le district de Tyr, tuant au moins 10 civils libanais (dont 3 enfants et 3 femmes) et en blessant 3 autres. Les victimes appartenaient toutes à une même famille.

Cette localité ne faisait pas partie de celles qui avaient dans la journée reçu un avertissement d’évacuation. A savoir : Nabatiyeh Tahta, Habouche, Bazouriyeh, Teir Debba, Ain Qana, Labbaya, Jibchite, Chahabiyah, Bourj al-Chamali, et Houmine al-Fawqa.

Un nouveau massacre a aussi été perpétré dans la localité de Kafr Sir, qui ne figure pas non plus dans la liste d’évacuation, faisant quatre martyrs parmi les citoyens, selon les premiers rapports.

Selon le ministère libanais de la Santé, le bilan cumulé total de l’agression israélienne qui s’est intensifiée le 2 mars de cette année, est de 3.042 martyrs et 9.301 blessés.

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Source : Divers