Sud-Liban et Galilée : Intensification des attaques de la Résistance islamique. Le Hezbollah change sa stratégie, selon ‘Tsahal’

Le front sud connaît une escalade marquée par l’utilisation accrue de drones d’assaut par la Résistance islamique, qui a mené une série d’opérations ciblées contre les forces israéliennes. Face à cette recrudescence, la chaîne hébraïque Canal 12 rapporte que l’armée israélienne observe ces derniers jours un changement net dans la stratégie de tir du Hezbollah, qui transite désormais vers un mode de guerre d’usure contre les forces de l’armée au Sud-Liban ainsi qu’à l’intérieur d’ ‘Israël’.

Cette évolution se traduit sur le terrain par une multiplication des frappes de précision au moyen d’essaims de drones d’assaut.

Une formation de ce type a notamment frappé, ce mardi, un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée ennemie à l’ouest du village d’Arab al-Aramshe, situé au nord de la Palestine occupée.

Les combattants de la Résistance islamique ont en outre visé un véhicule de transmission appartenant à l’armée de l’ennemi israélien, dans la localité de Taybeh (sud-Liban), avec un drone d’assaut. Le véhicule touché a immédiatement pris feu.

Un escadron de drones a également été utilisée pour prendre pour cible le site maritime stratégique de Ras al-Naqoura.

Par ailleurs, un positionnement de soldats de l’armée de l’ennemi israélien à l’intérieur d’une tente dans la localité de Debel, a été frappé lundi par un drone d’assaut qualitatif qui a atteint son objectif avec succès.

Du côté israélien, les médias de l’occupation ont fait état de rapports préliminaires faisant état d’un drone piégé du Hezbollah ayant visé une voiture sur la route de Misgav Am, dans le doigt de la Galilée, confirmant la présence de blessés sur place, dont un grièvement atteint. Le Conseil régional de la Haute Galilée a qualifié l’incident d’événement militaire majeur, actuellement pris en charge par l’armée.

De son côté, le porte-parole de l’armée de l’ennemi israélien a affirmé : « Il y a peu de temps, un drone piégé lancé par le Hezbollah a explosé en direction des forces de l’armée israélienne à l’intérieur du territoire d’Israël, près de la frontière avec le Liban ».



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Parallèlement, le Média de guerre de la Résistance a diffusé les images d’une opération menée le 6 mai 2026, contre un engin de génie militaire (D9) appartenant à l’armée de l’ennemi israélien dans la localité de Houla, au sud du Liban, au moyen d’un drone d’assaut.