mardi, 19/05/2026   
   Beyrouth 21:15
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Iran : démantèlement de 4 cellules travaillant pour la CIA et le Mossad

      Rédaction du site

      Les forces de sécurité iraniennes ont démantelé quatre cellules travaillant pour Washington et Israël dans la province du Sistan-et-Baloutchistan dans le sud-est de l’Iran, a révélé le ministère iranien de la Sécurité.

      Selon ce dernier, 19 terroristes ont été arrêtés, pour la plupart étrangers et d’importantes quantités d’armes légères et semi-lourdes ont été saisies dans leurs quartiers généraux, dont un canon Dushka, des lanceurs RPG-7, sept missiles, ainsi que des fusils et des appareils photo.

      Ces cellules planifiaient pour mener des opérations terroristes dans la province du Sistan-et-Baloutchistan.

      La semaine passée, les forces de sécurité avaient démantelé des cellules en lien avec les groupes séparatistes terroristes kurdes dans la province de Kermânchâh, dans le nord-ouest du pays.

      Depuis les émeutes armées déclenchées au début de l’an dans le but de renverser le pouvoir, les forces de sécurité ont démantelé dans les régions frontalières des dizaines de cellules terroristes travaillant pour les compte de la CIA et du Mossad.  

      Source : Médias

      En Lien

      Nouveaux mandats d’arrêt contre des personnalités israéliennes : Smotrich ordonne l’évacuation d’un village en Cisjordanie

      Nouveaux mandats d’arrêt contre des personnalités israéliennes : Smotrich ordonne l’évacuation d’un village en Cisjordanie

      La Chine appelle les États-Unis à lever l’embargo contre Cuba et réaffirme son soutien à La Havane.

      La Chine appelle les États-Unis à lever l’embargo contre Cuba et réaffirme son soutien à La Havane.

      Médias israéliens : Un avion officiel a atterri à l’aéroport Zayed d’Abu Dhabi mardi après-midi.

      Médias israéliens : Un avion officiel a atterri à l’aéroport Zayed d’Abu Dhabi mardi après-midi.