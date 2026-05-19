Iran : démantèlement de 4 cellules travaillant pour la CIA et le Mossad

Les forces de sécurité iraniennes ont démantelé quatre cellules travaillant pour Washington et Israël dans la province du Sistan-et-Baloutchistan dans le sud-est de l’Iran, a révélé le ministère iranien de la Sécurité.

Selon ce dernier, 19 terroristes ont été arrêtés, pour la plupart étrangers et d’importantes quantités d’armes légères et semi-lourdes ont été saisies dans leurs quartiers généraux, dont un canon Dushka, des lanceurs RPG-7, sept missiles, ainsi que des fusils et des appareils photo.

Ces cellules planifiaient pour mener des opérations terroristes dans la province du Sistan-et-Baloutchistan.

La semaine passée, les forces de sécurité avaient démantelé des cellules en lien avec les groupes séparatistes terroristes kurdes dans la province de Kermânchâh, dans le nord-ouest du pays.

Depuis les émeutes armées déclenchées au début de l’an dans le but de renverser le pouvoir, les forces de sécurité ont démantelé dans les régions frontalières des dizaines de cellules terroristes travaillant pour les compte de la CIA et du Mossad.

Source : Médias