NYT : Un responsable américain explique comment l’Iran a pu viser les avions pendant la guerre

Pour le New York Times, un responsable militaire américain a essayé d’expliquer comment l’Iran a pu abattre des dizaines d’avions de guerre américains pendant la guerre.

S’arrêtant sur la destruction du F-15E le mois dernier et les tirs au sol visant le F-35, il estime que les tactiques de vol américaines sont devenues très prévisibles, permettant à l’Iran de s’en défendre plus efficacement.

La semaine passée, citant un rapport d’une publication américaine spécialisée dans la Défense, le sénateur démocrate Ed Case a révélé que les Etats Unis ont perdu 39 avions tandis que dix autres ont été endommagés.

L’Iran aurait pu étudier les trajectoires de vol des avions de chasse et des bombardiers américains, éventuellement avec l’aide de la Russie, soupçonne le responsable qui s’est confié sous le couvert de l’anonymat au NYT.

Concernant les capacités balistiques de Téhéran, le responsable américain a déclaré que l’Iran avait profité du cessez-le-feu pour démanteler des dizaines de sites de missiles balistiques qui avaient été bombardés et pour déplacer des lanceurs de missiles mobiles.

« Malgré les lourdes pertes, le pays avait modifié ses tactiques en prévision d’une éventuelle reprise des attaques », a-t-il prévenu.

Le responsable a expliqué que de nombreux missiles balistiques iraniens étaient lancés depuis des cavernes souterraines profondes et d’autres installations creusées dans des montagnes de granit, difficiles à détruire pour les avions d’attaque américains. Raison pour laquelle, les États-Unis ont principalement bombardé les entrées de ces sites, provoquant leur effondrement et leur enfouissement, mais pas leur destruction complète. L’Iran aurait selon lui dégagé un nombre important de ces sites.

Concernant l’impact de la guerre sur Téhéran, le responsable a déclaré que « bien que cinq semaines de bombardements intensifs aient entraîné la mort de nombreux dirigeants et commandants iraniens, la guerre a laissé derrière elle un adversaire plus résilient et plus inébranlable ».

Les Iraniens ont redéployé une grande partie de leurs armes restantes et sont désormais persuadés qu’ils sont capables de résister avec succès aux États-Unis, que ce soit en fermant efficacement le détroit d’Ormuz, en attaquant les infrastructures énergétiques des États voisins du Golfe ou en menaçant les avions américains, a-t-il prévenu.

Source : Médias