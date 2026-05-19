Nouveaux mandats d’arrêt contre des personnalités israéliennes : Smotrich ordonne l’évacuation d’un village en Cisjordanie

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a indiqué mardi avoir donné l’ordre d’évacuer le quartier palestinien de Khan al-Ahmar, en Cisjordanie occupée, pour se venger du mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale contre lui et d’autres personnalités impliquées dans le génocide perpétré dans la bande de Gaza.

« J’ai été informé hier soir qu’une demande de mandat d’arrêt international secret avait été déposée contre moi par le procureur de la Cour pénale internationale de La Haye, une institution antisémite. Cette demande s’ajoute aux mandats d’arrêt sans précédent émis contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Face à cette déclaration de guerre, nous répondrons par une guerre acharnée », a-t-il réagi.

Et d’ajouter : « Dès que j’aurai fini de parler ici, je signerai un ordre d’évacuation de Khan al-Ahmar, conformément à mes pouvoirs de ministre au ministère de la Sécurité. Je le promets à tous nos ennemis : ce n’est que le début. »

Khan al-Ahmar est un village bédouin palestinien situé à l’est de Jérusalem occupée, près des colonies de Maalé Adoumim et de Kfar Adoumim. Il revêt une importance stratégique car il relie le nord et le sud de la Cisjordanie et constitue l’une des rares zones palestiniennes restantes dans ce qu’on appelle la zone E1.

Selon le journal israélien Maariv, citant des sources officielles, la CPI de La Haye devrait émettre des mandats d’arrêt contre trois hauts responsables politiques : le ministre de la Défense, Israel Katz, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.

Outre ces personnes, selon les estimations rapportées par le journal, des mandats d’arrêt sont également envisagés contre deux hauts commandants de l’armée israélienne, le chef d’état-major Eyal Zamir, et peut-être aussi le chef du commandement Sud, Yaniv Ashur.

Source : Médias