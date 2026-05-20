mercredi, 20/05/2026
Beyrouth 07:39
ع
En
Fr
Es
Articles
Spécial notre site
Médias arabes
Médias internationaux
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles du Martyr Suprême
plus
Recherche
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles de résistance
Paroles du Martyr Suprême
Más
vídeos
Ar
En
Fr
Es
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
Al-Manar
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Sites et Services
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
WhatsApp
Channel
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Contactez-nous
Sites
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
CNN, citant la PDG de l’Association des fabricants indépendants de lubrifiants : La pénurie d’huile moteur aux États-Unis est quasi certaine, et la crise pourrait durer environ un an avant une amélioration des approvisionnements
20-05-2026 06:50 AM
En Lien
Pénurie d’huile moteur aux USA: une crise sans précédent se profile en raison de la guerre contre l’Iran et la fermeture du détroit d’Ormuz
07:20
Araghchi : Un retour sur le champ de bataille réservera de bien plus grandes surprises
07:01
CNN : L’industrie automobile américaine menacée par une grave pénurie d’huile moteur en raison de la guerre contre l’Iran et de la fermeture du détroit d’Ormuz
06:52