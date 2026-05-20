Araghchi : Un retour sur le champ de bataille réservera de bien plus grandes surprises

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que le Congrès américain a reconnu, des mois après le début de la guerre contre l’Iran, la destruction de dizaines d’avions.

Dans une publication sur « X », Araghchi a ajouté que « les puissantes forces armées iraniennes ont été la première force au monde à abattre le célèbre et sophistiqué avion de chasse F-35 Lightning II ».

Il a poursuivi : « Avec les leçons que nous avons apprises, soyez certains qu’un retour sur le champ de bataille réservera de bien plus grandes surprises ».

Perte ou détérioration de 42 avions américains

Cela intervient après qu’un rapport du Service de recherche du Congrès américain a reconnu les pertes américaines durant la guerre contre l’Iran, où « les coûts des opérations militaires ont grimpé à 29 milliards de dollars », selon les estimations du ministère de la Défense.

Lors d’une audition tenue le 12 mai 2026, le contrôleur financier par intérim du ministère de la Défense, Jules W. Hearst III, a déclaré qu’« une grande partie de cette augmentation est due à une estimation plus précise des coûts de réparation ou de remplacement des équipements ».

En effet, 42 avions américains ont été perdus ou endommagés durant la guerre contre l’Iran, selon le rapport du Service de recherche du Congrès.

D’après ce rapport, les pertes américaines incluent la destruction de 4 avions de type « F-15E Strike Eagle » et les dommages causés à un avion de type « F-35A » par des tirs au sol iraniens.

Un avion de type « A-10 » a également été détruit, en plus de l’impact touchant 7 avions de type « KC-135 Stratotanker » — dont deux ont été détruits et cinq endommagés.

Plus tôt, un responsable militaire américain avait estimé, dans des propos rapportés par le journal The New York Times, que l’Iran avait probablement réussi à étudier les trajectoires de vol des chasseurs et des bombardiers américains, ce qui lui a permis de se défendre efficacement contre eux.

Le responsable militaire américain a précisé que des commandants iraniens, probablement avec l’aide de la Russie, ont étudié les trajectoires de vol des avions de chasse et des bombardiers américains.

Ce responsable a averti, selon The New York Times, que le fait d’avoir abattu un avion « F-15E » le mois dernier, ainsi que les tirs au sol ayant visé un avion « F-35 », ont révélé que les tactiques de vol américaines étaient devenues hautement prévisibles, permettant ainsi à l’Iran de se défendre contre elles avec une plus grande efficacité.

Source : Médias