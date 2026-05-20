Pénurie d’huile moteur aux USA: une crise sans précédent se profile en raison de la guerre contre l’Iran et la fermeture du détroit d’Ormuz

L’industrie automobile américaine s’apprête à traverser une zone de fortes turbulences. Selon des informations rapportées par CNN, le secteur fait face à un risque imminent de pénurie majeure d’huile moteur, une situation directement exacerbée par la guerre contre l’Iran et le blocage stratégique du détroit d’Ormuz.

Les experts du secteur tirent la sonnette d’alarme. Le fondateur d’un cabinet spécialisé dans la recherche et l’analyse du marché des lubrifiants affirme que la crise actuelle de l’huile moteur aux États-Unis est d’une gravité inédite, du jamais-vu depuis 1979.

Le détroit d’Ormuz bloqué, l’approvisionnement américain coupé

L’inquiétude est partagée au plus haut niveau par la présidente-directrice générale de l’Association des fabricants indépendants de lubrifiants (ILMA), qui qualifie la pénurie sur le territoire américain de « quasi certaine ». Selon elle, la crise pourrait durer environ un an avant une amélioration des approvisionnements.

Cette paralysie s’explique d’abord par la fermeture du détroit d’Ormuz, une artère maritime par laquelle transitent habituellement les cargaisons de pétrole et de produits dérivés.

Les États-Unis sont extrêmement dépendants de cette voie : ils importent du golfe Persique environ 44 % de leurs huiles de « Groupe III », des huiles de base hautement raffinées et indispensables à la fabrication des lubrifiants synthétiques modernes. Le blocage complet du détroit stoppe net l’arrivée de ces matières premières par voie maritime.

Des usines clés détruites et mises hors service

Au blocage maritime s’ajoutent les dégâts matériels massifs subis par les centres de production dans la région du Golfe. Ces frappes contre des infrastructures énergétiques majeures de raffinage et de traitement de compagnies clés, telles qu’ADNOC, Bapco ainsi que l’usine Pearl GTL au Qatar, constituent une riposte iranienne à la guerre menée par les États-Unis et Israël à son encontre, mettant ainsi leurs installations sévèrement touchées ou hors service..

Ces destructions d’usines ont rayé de la carte près de 20 % de la capacité mondiale de production d’huiles de base de Groupe III. Les alternatives sur le marché mondial sont quasi inexistantes à court terme : même les fournisseurs asiatiques, comme la Corée du Sud, se retrouvent dos au mur puisqu’ils dépendent eux-mêmes du brut transitant par le détroit d’Ormuz pour faire tourner leurs propres usines.

Sur le terrain, certaines régions des États-Unis font déjà face à des ruptures de stock locales. Sans réouverture du détroit et sans reconstruction des usines dévastées, les réserves américaines d’huiles de base provenant du Golfe devraient être totalement épuisées d’ici le mois de juin, plongeant le marché automobile américain dans une crise critique.

Source : Médias