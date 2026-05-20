42 aéronefs américains détruits lors de la guerre contre l’Iran

Un rapport du Congrès américain récemment publié indique que l’armée américaine a perdu au moins 42 aéronefs lors de la troisième guerre imposée contre l’Iran, pour un coût estimé à plusieurs milliards de dollars.

Ce rapport, préparé pour le Congrès à partir d’informations du Pentagone, du Commandement central américain (CENTCOM) et de médias spécialisés dans la défense, évalue le coût total des dommages à environ 2,6 milliards de dollars.

Les parlementaires américains avertissent toutefois que le chiffre réel pourrait être bien plus élevé. Ils affirment qu’il n’est pas encore « clair » si le Pentagone a comptabilisé l’intégralité des pertes au combat durant la guerre contre l’Iran.

Selon le document, la liste des pertes comprend des avions de combat, des avions de surveillance, des avions ravitailleurs, des hélicoptères de sauvetage au combat et des drones.

Parmi les aéronefs détruits ou endommagés figurent quatre chasseurs F-15E Strike Eagle, un chasseur F-35A Lightning II, un avion d’attaque au sol A-10 Thunderbolt II, sept avions ravitailleurs KC-135 Stratotanker et un avion de surveillance et de contrôle aéroporté E-3 Sentry.

Le rapport a évoqué aussi la destruction de deux avions d’opérations spéciales MC-130J Commando II, d’un hélicoptère de sauvetage au combat HH-60W Jolly Green II, de 24 drones MQ-9 Reaper et d’un drone de surveillance MQ-4C Triton.

Le membre démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis, Ed Case, a récemment cité des chiffres similaires lors d’une audition au Sénat, affirmant que Washington a déjà perdu environ 39 aéronefs durant le conflit avec l’Iran.

Interrogeant le directeur financier du Pentagone, Jules Hurst, M. Case a fait référence à un précédent rapport du média spécialisé dans la défense The War Zone et a demandé si le Pentagone avait calculé le coût total de remplacement des aéronefs détruits.

Hurst a refusé de confirmer publiquement ces dégâts matériels, indiquant que le Pentagone devait encore procéder à un diagnostic complet avant de pouvoir estimer les coûts de réparation et de remplacement des aéronefs.

Selon The War Zone, l’US Air Force a effectué près de 13 000 vols pendant la guerre contre l’Iran, tandis que le rapport du Congrès précise que les coûts réels à long terme pourraient largement dépasser les estimations actuelles.

D’après cette évaluation, le remplacement de certains aéronefs détruits pourrait nécessiter la remise en service de chaînes de production pour des systèmes qui ne sont plus fabriqués.

Le rapport indique que la destruction d’un avion de surveillance aérienne E-3 Sentry pourrait contraindre le Pentagone à relancer le programme de remplacement des E-7 Wedgetail, annulé, pour un coût supérieur à 2,5 milliards de dollars.

Les analystes cités dans le rapport estiment que le coût total des pertes d’aéronefs et des programmes pour les remplacer pourrait finalement dépasser les 7 milliards de dollars.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé leur guerre d’agression illégale et non provoquée contre l’Iran, tuant en martyr le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, et frappant des installations nucléaires, des écoles, des hôpitaux et des infrastructures civiles.

Les forces armées iraniennes ont riposté par au moins cent vagues de frappes de représailles décisives dans le cadre de l’opération Vraie Promesse IV, en lançant des centaines de missiles balistiques et hypersoniques, ainsi que des drones, sur des bases militaires américaines à travers l’Asie de l’Ouest et des cibles israéliennes dans les territoires palestiniens occupés.

Durant la guerre, les forces armées iraniennes ont également intercepté et détruit plusieurs avions de combat, missiles et drones ennemis. Les autorités iraniennes ont affirmé à plusieurs reprises que le conflit a démontré la vulnérabilité des systèmes militaires américains de pointe face aux capacités de missiles et de drones iraniens.

Selon un officier supérieur iranien, qui a abattu un F-35 américain, le mythe des avions de combat conçus pour échapper à la détection radar est révolu. « Nous avons complètement détruit une technologie de Lockheed Martin ; le mythe des avions furtifs est terminé », a-t-il déclaré.

D’après des sources officielles, l’Iran a abattu aussi 170 drones américains et israéliens durant l’agression. Les systèmes de défense aérienne modernes iraniens peuvent facilement neutraliser les objets volants hostiles, les missiles de croisière et les petits aéronefs dans la plupart des cas.

Source : Avec PressTV