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    Deux pétroliers chinois transportant 4 millions de barils de pétrole irakien et qatari traversent le détroit d’Ormuz après deux mois d’attente. (London Exchange Group et de Kpler)

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      Flottille pour Gaza : « Israël » arraisonne près de 60 navires et arrête au moins 319 militants

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