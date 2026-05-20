Trump : La guerre avec l’Iran se terminera rapidement. Vance : notre guerre avec l’Iran « n’est pas éternelle »

Pendant ce temps, le président américain a réaffirmé que Téhéran ne pourra pas posséder d’arme nucléaire, et a déclaré que la guerre avec l’Iran se terminera rapidement.

Il a ajouté, dans des déclarations depuis la Maison-Blanche, qu’en Iran ils « désirent ardemment » conclure un accord et qu’ils « sont fatigués du conflit », exprimant son espoir de parvenir à un règlement rapide et de mettre fin à la guerre « d’une manière gentille ».

Trump a affirmé que l’arme nucléaire « a dominé la pensée des Iraniens », mais il a souligné que Washington ne permettra « jamais » à Téhéran de la posséder.

Il a prétendu à nouveau que les États-Unis ont éliminé les capacités militaires navales et aériennes de l’Iran, et ont détruit ses équipements ainsi que les matériels qu’il utilise pour mener des guerres.

Le président US a prévu que les prix du pétrole baisseraient considérablement bientôt, estimant que l’abondance de l’offre pousserait les prix à la baisse.

Vance : notre guerre avec l’Iran « n’est pas éternelle »

Pour sa part, le vice-président américain, J.D. Vance, a déclaré mardi que « les États-Unis et l’Iran ont réalisé des progrès significatifs dans leurs discussions en cours », affirmant que les deux parties ne souhaitent pas reprendre la campagne militaire et que les Iraniens désirent parvenir à un accord.

Vance a ajouté, lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche à la suite de son entretien avec le président américain Donald Trump, que la guerre de Trump contre l’Iran ne se transformera pas en une « guerre éternelle ».

Selon lui, la question fondamentale pour les États-Unis est d’« empêcher l’Iran de posséder une arme nucléaire », affirmant que si cela se produisait, les États du Golfe et d’autres pays à travers le monde chercheraient également à posséder leur propre arme nucléaire.

Il a ainsi souligné la volonté de Washington de maintenir limité le nombre de puissances nucléaires.

Et d’ajouter : « les États-Unis souhaitent que l’Iran coopère sur un mécanisme garantissant qu’il ne reconstruira pas ses capacités nucléaires dans les années à venir, ce que Washington cherche à obtenir dans les négociations ».

En réponse à une question sur la possibilité de transférer l’uranium enrichi iranien vers la Russie, Vance a nié que cela fasse actuellement partie du plan du gouvernement américain, affirmant que les Iraniens n’ont pas soulevé ce sujet.

Ces allégations interviennent alors que l’Iran nie toute intention de posséder ce type d’armes, les responsables iraniens affirmant de manière constante le caractère pacifique du programme nucléaire iranien et son utilisation à des fins scientifiques, sanitaires et technologiques, sans aucune volonté de développer ce genre d’armements.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar