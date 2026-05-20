Flottille pour Gaza : « Israël » arraisonne près de 60 navires et arrête au moins 319 militants

Les forces israéliennes ont arraisonné lundi près de 60 navires de la flottille pour Gaza dans les eaux internationales au large de Chypre, et capturé au moins 319 militants à bord avant de les transférant sur un navire de la marine qualifié de « prison flottante ».

Selon les organisateurs, les forces navales israéliennes ont intercepté et arraisonné au moins 56 navires de la Global Sumud Flotilla (GSF) et 4 bateaux de la Freedom Flotilla Coalition (FFC) dans les eaux internationales, à partir de 10 h 30 environ, heure de Turquie, lundi.

RED ALERT!



Military vessels are currently intercepting our fleet and IOF forces are boarding the first of our boats in broad daylight.



We demand safe passage for our legal, non-violent humanitarian mission. Governments must act now to stop these illegal acts or piracy meant to… pic.twitter.com/4RmPuswZNo — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 18, 2026

Les organisateurs ont déclaré que les bateaux ont été interceptés à 250 milles marins (463 kilomètres) des côtes de Gaza. Contrairement aux interceptions précédentes, qui ont eu lieu pour la plupart en pleine nuit, l’armée israélienne a arraisonné les bateaux en plein jour.

Selon la Freedom Flotilla Coalition, les navires de guerre israéliens ont déployé des zodiacs transportant des commandos armés qui ont passé au moins neuf heures à arraisonner les navires un par un.

Mardi, les traceurs de la GSF indiquaient que les forces israéliennes ont illégalement détenu au moins 319 militants de la GSF et arraisonné de force 60 navires liés à la Global Sumud Flotilla, à la Freedom Flotilla Coalition et à l’Association Mavi Marmara pour la liberté et la solidarité.

Néanmoins, GSF assure qu’au moins 12 bateaux poursuivent leur route vers Gaza au moment de la dernière mise à jour.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, recherché par la Cour Pénale internationale (CPI), aurait suivi l’attaque contre la flottille depuis le quartier général militaire de Tel-Aviv, félicitant les soldats d’avoir « déjoué un plan malveillant visant à briser l’isolement que nous imposons aux terroristes du Hamas à Gaza », selon l’Associated Press.

Le CPJ a appelé les gouvernements internationaux à exiger la libération immédiate et la protection de tous les civils détenus par Israël, dont au moins 7 journalistes.

« Détenir des journalistes pour avoir documenté une mission humanitaire constitue une grave violation de la liberté de la presse et du droit international », a-t-il déclaré.

Parmi les militants se trouvaient 11 Australiens, dont des universitaires, des médecins, des étudiants, des militants et des cinéastes, qui ont appelé le gouvernement fédéral à les protéger. Le gouvernement australien a renouvelé sa demande aux militants « de ne pas se joindre à ceux qui tentent de briser le blocus le blocus naval israélien, car ils s’exposeront eux-mêmes et d’autres à des risques de blessures, de mort, d’arrestation ou d’expulsion ».

Quant à l’Italie, l’Indonésie et l’Espagne, elles ont fait pression sur le gouvernement d’occupation israélien pour qu’il libère leurs ressortissants détenus. Lundi, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a déclaré avoir convoqué le chargé d’affaires d’Israël à Madrid au sujet d’«une nouvelle violation du droit international, à peine 15 jours après la précédente interception».

La présidente de l’Irlande, Catherine Connolly, a également exprimé son inquiétude pour sa sœur, Margaret, qui faisait également partie de la flottille et aurait été détenue.

Le Premier ministre irlandais, Micheál Martin, a condamné l’interception par Israël d’au moins 10 citoyens irlandais à bord et a appelé à la libération immédiate des personnes détenues.

Israël maintient un blocus naval sur Gaza depuis 2007. Les groupes de défense des droits humains et les organisations humanitaires ont critiqué à maintes reprises ce blocus, le qualifiant de punition collective imposée à la population de Gaza.

Les restrictions se sont durcies au fil du temps, en particulier pendant la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza. De nombreuses tentatives pour briser le blocus ont eu lieu depuis, notamment en 2010, lorsque les forces israéliennes ont arraisonné le Mavi Marmara, un navire à destination de Gaza, lors d’une attaque qui s’est soldée par la mort de dix militants.

L’année dernière, la tentative de la flottille Global Sumud de briser le siège de Gaza a été déjouée lorsque les forces israéliennes ont intercepté une quarantaine de navires et enlevé plus de 450 passagers, dont la militante suédoise Greta Thunberg, avant de procéder à leur expulsion.

Israël, qui contrôle désormais l’accès et occupe plus de 60% de la bande de Gaza, affirme autoriser l’entrée de l’aide humanitaire sur le territoire.

Les Palestiniens et les organisations humanitaires internationales soutiennent toutefois qu’Israël continue de restreindre et de bloquer l’entrée de l’aide dont l’enclave a tant besoin, malgré le soi-disant cessez-le-feu soutenu par les États-Unis prévoyant notamment l’augmentation des flux d’aide.

Cependant, Israël a violé cet accord en poursuivant ses attaques meurtrières, ses assassinats et le blocage de l’aide.

Source : Médias