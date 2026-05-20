L’armée de l’ennemi dans le viseur des drones de la Résistance : le commandant de la brigade « 401 » et des soldats blessés au Sud-Liban

Les drones de la Résistance continuent de hanter les nuits de l’ennemi israélien au Sud-Liban, ciblant ses officiers et ses soldats en l’absence de toute solution efficace pour les en protéger. Cela pousse d’ailleurs ces derniers à annuler des plans et des opérations qu’ils avaient l’intention de mener.

Dans ce contexte, il a été rapporté ce matin que le commandant de la brigade 401 ainsi que d’autres soldats de l’armée israélienne ont été blessés à la suite d’une attaque menée par un drone suicide (quadricoptère) à l’intérieur du territoire libanais.

Le site israélien Walla a indiqué qu’un drone suicide s’est infiltré à l’intérieur d’un bâtiment dans l’un des villages libanais, dont une force de l’armée de l’ennemi se retranchait, et y a explosé, faisant plusieurs blessés. Le site a cité des sources militaires affirmant que des hélicoptères israéliens ont procédé à l’évacuation des blessés vers les hôpitaux.

Une source militaire israélienne a estimé que l’attaque a été menée au moyen d’un drone guidé par fibre optique, piloté depuis une distance variant entre 15 et 20 kilomètres, ce qui lui a permis de pénétrer dans le bâtiment et de cibler avec précision la force qui s’y était retranchée.

La brigade « 401 » opère au Sud-Liban depuis le début des combats sur le front nord. Elle a d’abord participé à ce qui a été appelé l’opération « Poings de la Galilée » sous le commandement de la « 91e division », avant de passer à l’incursion terrestre sous le commandement de la « 162e division », et opère actuellement dans des missions de « défense vers l’avant » sous le commandement de la « 146e division ».

Durant des mois de combat, les forces de la brigade ont mené des raids dans des villages du Sud-Liban, avant que ses commandants et ses soldats ne tombent dans les embuscades de la Résistance.

Il y a deux jours, la chaîne israélienne Kan a rapporté qu’« une partie des plans, opérations et missions offensives qui devaient être exécutés sont soit annulés, soit reportés en raison de la menace des drones suicides du Hezbollah ».