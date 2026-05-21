Le Leader de l’Iran a rendu hommage au président martyr iranien Ebrahim Raïssi

Dans un message publié ce mercredi 20 mai à l’occasion du deuxième anniversaire du martyre de l’ancien président iranien, Ebrahim Raïssi, le Leader de la Révolution islamique en Iran, l’Ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei, a loué son sens des responsabilités, son attachement à la justice, sa diplomatie active et, surtout, sa proximité avec le peuple.

Dans ce texte, rendu public par le bureau du Leader, celui-ci a rendu hommage aux martyrs du crash d’hélicoptère en avril 2024, notamment le président martyr Raïssi, soulignant que ces derniers constituent un rappel de la mort en martyr des centaines de responsables dévoués qui ont servi la République islamique d’Iran.

Le Leader a cité des figures illustres, notamment le philosophe Morteza Motahhari (assassiné en 1979), Mohammad Hosseini Beheshti (premier chef du système judiciaire, assassiné en 1981), Mohammad Ali Radjaï (deuxième président de la RII, assassiné en 1981), Mohammad Javad Bahonar (deuxième Premier ministre de la RII, assassiné en 1981), Ali Larijani, (tombé en martyr le 17 mars 2026 lors d’une frappe américano-israélienne), ainsi que Mohammad Ali Al-e Hashem (ancien représentant du Leader dans la province de l’Azerbaïdjan oriental) et Hossein Amir-Abdollahian (ministre martyr des Affaires étrangères), tous deux disparus dans le crash d’hélicoptère en 2024.

De Motahhari, Beheshti, Radjaï et Bahonar, à Raïssi, Al-e Hashem, Amir-Abdollahian et Larijani ; des centaines de personnalités éminentes, éduquées à l’école de pensée du grand Khomeini et du cher Khamenei (que Dieu élève leurs nobles rangs), ont signé de leur sang le sacrifice et les services sincères et dévoués que les fonctionnaires de la République islamique d’Iran ont accomplis de manière héroïque, peut-on lire dans le message du Leader.

Parmi les caractéristiques éminentes du président Raïssi, l’Ayatollah Khamenei a énuméré « le sens des responsabilités, l’attention portée à la jeunesse, l’engagement envers la justice, une diplomatie active et bénéfique, et tout particulièrement sa proximité avec le peuple ».

Ces qualités ont suscité l’espoir parmi les amis de l’Iran, notamment au sein du Front de la Résistance, et auprès de tous ceux qui se soucient de la République islamique, a ajouté le Leader, avant de souligner que ces traits étaient intrinsèquement liés à une spiritualité ancrée au plus profond de l’être du président martyr.

« Dans la relation entre les responsables et le peuple, des qualités positives et influentes engendrent une gratitude mutuelle », toujours selon le même texte, dans lequel l’Ayatollah Khamenei a noté que le mandat présidentiel inachevé de M. Raïssi témoignait d’efforts et de compassion envers la nation et le pays, tout en préservant l’indépendance de l’Iran.

Il a également évoqué la résistance héroïque et unique de la nation iranienne face aux deux armées terroristes mondiales, en référence aux États-Unis et à Israël.

Cette situation rend plus lourd que jamais le devoir des responsables de la République islamique d’Iran, y compris le Leader, les chefs des trois pouvoirs et tous les niveaux de la hiérarchie du gouvernement, a-t-il conclu.

Ce message a été publié alors que l’Iran fait face à des menaces accrues de la part des États-Unis et d’Israël, à la suite de leurs frappes terroristes non provoquées à la fin du mois de février et des menaces persistantes d’une nouvelle agression.

Source : Avec PressTV