Guerre des drones au Sud-Liban : Entrée en scène des ‘Ababil’

La nature des opérations de la Résistance au sud-Liban a dépassé les limites des réponses de feu habituelles pour passer à un mode opérationnel plus complexe, basé sur la combinaison entre un bombardement de roquettes intensif et des attaques simultanées aux drones de type kamikaze, avec l’annonce pour la première fois de l’utilisation des « quadriptères kamikazes Ababil ».

La Résistance a mené des opérations contre des positions, des véhicules et des rassemblements de soldats de l’armée d’occupation à Debel, Rachaf, Hadatha, El-Bayadah, Naqoura, Deir Syriane et Al-Qawzah.

Parmi ces opérations s’est distingué « le large raid de feu » qui a ciblé « toutes les positions de l’armée ennemie » à Debel, Rachaf et aux alentours de Hadatha, au moyen de « drones kamikazes et de salves de roquettes lourds par vagues successives répétées ».

En parallèle, un élément nouveau est apparu dans le discours militaire de la Résistance, représenté par l’annonce de l’utilisation de « quadriptères kamikazes Ababil » dans plus d’une opération au cours d’une seule journée, incluant le ciblage de rassemblements et de véhicules israéliens à Rchaf, Naqoura, Debel et Tayr Harfa.

Cette étape revêt une importance particulière du fait que la Résistance s’appuyait, lors des phases précédentes, sur des descriptions générales telles que « drones kamikazes » ou « drones d’assaut », sans annonce claire du type de système utilisé.

Quant à la mise en avant d’Ababil, de manière répétée et simultanée, elle suggère que ce modèle fait désormais partie de l’utilisation opérationnelle directe sur le front, et non d’une simple arme à présence limitée ou à fonction exceptionnelle.

Cet indicateur gagne en importance avec l’apparition de l’expression « un essaim de quadriptères kamikazes Ababil » dans plus d’un communiqué, ce qui suggère l’adoption de la tactique des attaques collectives et multidirectionnelles, un mode généralement utilisé pour accroître la pression sur les systèmes de défense aérienne, élargir la marge de pénétration et augmenter les chances de toucher les cibles.

Vidéos des opérations

Images de l’opération de ciblage, par la Résistance islamique le 17 mai 2026, d’un véhicule militaire appartenant à l’armée de l’ennemi israélien à Iskandarouna, dans la localité d’Al-Bayadah au Sud-Liban, au moyen d’un quadriptère kamikaze.

Attaque au drone kamikaze menée le 18 mai 2026, d’une plateforme du Dôme de fer appartenant à l’armée de l’ennemi israélien dans la colonie de Shomera.