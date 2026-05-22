Retour de la médiation pakistanaise | L’Iran durcit ses conditions : pas de renoncement à l’uranium enrichi

Par Hussein Chouaito

Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, est arrivé avant-hier soir dans la capitale iranienne, pour sa deuxième visite en une semaine, porteur d’une nouvelle réponse américaine concernant les dossiers de négociation, tentant ainsi de relancer la voie diplomatique entre Washington et Téhéran, qui a récemment connu de nombreux va-et-vient sans déboucher sur aucun résultat positif.

Après Naqvi, il est prévu que le chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, arrive en Iran sous peu, pour une visite qualifiée de très importante, au cours de laquelle il rencontrera le commandant du « Corps des Gardiens de la révolution », le général Ahmad Vahidi, qui joue – aux côtés d’autres parties – un rôle clé dans la gestion du processus de négociation.

L’Agence de presse des étudiants (ISNA) a rapporté que « la visite de Munir à Téhéran vise à rapprocher les points de vue et à aider à parvenir à l’annonce d’un accord officiel », ajoutant que l’Iran « s’attelle à répondre à un texte envoyé par les États-Unis ».

Selon des sources iraniennes, la partie pakistanaise a affirmé, lors des réunions de Naqvi avec les responsables iraniens, que toutes les conditions sont désormais réunies pour parvenir à un accord, et que la partie américaine est prête à coopérer et à conclure un accord sur la base de la feuille de conditions que l’Iran avait précédemment présentée.

Cependant, selon les mêmes sources, « le dossier de l’uranium enrichi à 60 % et plus, dont la quantité s’élève à environ 440 kilogrammes, reste le seul et principal obstacle à l’obtention d’un accord » ; le médiateur pakistanais estimant qu’« il est impossible que les États-Unis et Israël acceptent un accord qui maintienne cette quantité à l’intérieur de l’Iran ».

Parallèlement à la visite de Naqvi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a annoncé hier que son pays avait reçu « les points de vue des États-Unis, et que nous nous attelons à les étudier ».

Tandis que l’agence Reuters a rapporté dans la soirée, citant une haute source iranienne, qu’« aucun accord n’a encore été conclu, mais que les écarts se sont réduits », et que « l’enrichissement de l’uranium et le détroit d’Ormuz figurent parmi les points de divergence concernant l’accord ».

Ce qui a paru toutefois frappant, c’est ce que la même agence a rapporté de deux grandes sources iraniennes, à savoir que « le Guide iranien, Sayed Mojtaba Khamenei, a émis une directive stipulant de ne pas faire sortir l’uranium hautement enrichi de l’Iran », ce qui est compris comme un durcissement iranien supplémentaire face à l’une des principales exigences américaines dans les négociations.

Reuters a ajouté que cette nouvelle décision « pourrait susciter la colère du président américain, Donald Trump, et compliquer les négociations ».

Mais ces informations n’ont été ni confirmées ni démenties par les sources iraniennes, qui se sont contentées de confirmer que ce qui est sur la table actuellement, ce sont « des négociations pour mettre fin à la guerre uniquement, après quoi les autres dossiers seront examinés ».

En contrepartie, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a exprimé hier son espoir que la médiation pakistanaise réussisse à pousser la voie des négociations entre Washington et Téhéran vers un accord mettant fin à la guerre, signalant l’obtention de progrès dans cette direction.

Rubio a déclaré aux journalistes : « Je pense que les Pakistanais se rendront à Téhéran aujourd’hui. J’espère donc que cela fera avancer cette affaire encore plus ».

Dans le même sens, Trump a indiqué que « (nous) négocions actuellement pour parvenir à un accord, et nous verrons comment les choses évolueront, mais nous obtiendrons ce que nous voulons d’une manière ou d’une autre », réitérant : « Nous ne permettrons pas à l’Iran de posséder des armes nucléaires », et ajoutant « (que nous) obtiendrons l’uranium hautement enrichi, nous le détruirons et nous ne pouvons pas permettre qu’il reste en Iran ».

Il a poursuivi : « Nous voulons que le détroit d’Ormuz s’ouvre sans imposition de taxes ». Trump avait brandi la possibilité d’un retour rapide à l’option militaire contre l’Iran, estimant que les discussions étaient désormais « à la croisée des chemins » entre un accord mettant fin à la guerre et la reprise des frappes.

Trump a déclaré, depuis la base conjointe d’Andrews : « Croyez-moi, si nous n’obtenons pas les bonnes réponses, les choses bougeront très rapidement. Nous sommes tous prêts à agir ». Répondant à une question sur le délai qu’il accorderait aux négociations, il a dit : « Peut-être quelques jours, mais les choses pourraient bouger très rapidement ».

Malgré la poursuite des menaces américaines, les dirigeants iraniens continuent de s’en tenir à leur position ferme, s’appuyant sur une volonté populaire et politique claire, transcendant les courants et les partis, ayant pour mot d’ordre le refus de la capitulation face aux États-Unis et à ‘Israël’, et l’insistance sur la fermeté et la résistance jusqu’à l’atteinte des objectifs fixés par la direction.

Dans une série de contacts établis par Al-Akhbar avec certaines figures représentant différents courants en Iran, connues pour la divergence de leurs positions par rapport au « courant conservateur » lors de plusieurs étapes, le professeur de sciences politiques et membre de la direction du « courant réformateur », Ahmad Zibakalam, a souligné que « la divergence politique interne ne signifie pas le renoncement aux constantes nationales, et quelles que soient les remarques sur la performance du courant fondamentaliste, lorsqu’il s’agit de la sécurité nationale de l’Iran, des richesses du pays et du châtiment du peuple, tous les différends sont mis de côté ». C’est ce qu’a également affirmé le membre du bureau politique du « courant réformateur », Mohsen Kamali.

Quant aux partisans de l’ancien président de la République, Mohammad Khatami, dont la relation avec les « conservateurs » a été marquée par des différends plus profonds, Hamadallah Zadeh, qui est considéré comme l’un de leurs plus éminents symboles, a résumé leur position.

Dans une déclaration à Al-Akhbar, Zadeh a indiqué que son courant avait « beaucoup de remarques sur l’accumulation d’erreurs de la part du régime actuel », mais « cela ne signifie pas que l’ennemi, s’il réussit à faire tomber le régime et à faire main basse sur le pays, laissera au peuple la liberté de gouverner ou les richesses ». Par conséquent, le moment actuel est pour eux « le moment de la défaite des comploteurs et des ennemis », comme il l’a dit.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar