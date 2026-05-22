Guerre contre l’Iran : les USA ont épuisé une grande partie de leur arsenal de défense pour protéger « Israël »

Des évaluations du département américain de la Défense, examinées par le Washington Post, ont révélé une faille majeure dans la capacité à supporter le fardeau de la lutte contre les missiles balistiques iraniens en cas de guerre avec l’Iran.

Selon les estimations, Washington a épuisé une part importante de son stock d’armements de pointe pour protéger Israël, comparativement aux dépenses des forces israéliennes elles-mêmes.

Selon des responsables américains, les États-Unis ont lancé plus de 200 missiles intercepteurs THAAD, soit près de la moitié de l’arsenal total du Pentagone, en plus de plus de 100 missiles Standard-3 et Standard-6 depuis des navires de guerre en Méditerranée orientale.

En revanche, selon le journal, Israël a maintenu son arsenal de pointe en lançant moins de 100 missiles Arrow et environ 90 missiles Fronde de David, dont certains ont été utilisés contre des projectiles moins sophistiqués au Liban et au Yémen, dans le cadre d’un accord stipulant que les systèmes américains avancés absorbent l’essentiel des menaces balistiques.

Le journal a ajouté que cette pénurie, conjuguée à une chaîne de production américaine incapable de suivre la demande, a suscité de vives inquiétudes parmi les alliés de Washington en Asie (Japon et Corée du Sud) qui comptent sur elle comme moyen de dissuasion face à la Chine et à la Corée du Nord.

Les autorités ont également averti que cette vulnérabilité risque de s’aggraver en cas de reprise des hostilités militaires, en raison de la récente décision de l’armée israélienne de mettre hors service certaines batteries de défense antimissile pour maintenance, une décision critiquée par des analystes qui ont souligné que cette réduction critique contredit le slogan « L’Amérique d’abord » de Trump.

Source : Médias