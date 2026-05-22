L’Iran a détruit 20% du stock total des MQ-9 Reaper

L’Iran est parvenu à détruire plus de 24 drones américains MQ-9 Reaper depuis le début du récent conflit, a rapporté Bloomberg News, citant une source bien informée selon laquelle ceci représente des pertes sans précédent estimées à environ 1 milliard de dollars.

Le rapport indique aussi que les appareils détruits représentent environ 20 % du stock total de ce type d’aéronefs sans pilote détenu par le département de la Guerre américain avant le déclenchement des affrontements.

Un certain nombre de drones ont été abattus par des tirs iraniens lors de missions aériennes, tandis que d’autres ont été détruits au sol à la suite d’attaques de missiles ou d’accidents liés à des opérations militaires directes entre les deux camps, précise le rapport de l’agence.

Le MQ-9 Reaper est l’un des drones d’attaque et de reconnaissance les plus performants utilisés par les États-Unis pour des opérations de surveillance et de ciblage. Compte tenu de ses capacités technologiques avancées, son remplacement représente actuellement un processus très coûteux et complexe, d’autant plus que Washington rencontre d’importantes difficultés à produire rapidement des drones de remplacement.

Le rapport révèle que la perte des avions Reaper s’inscrit dans un bilan plus lourd de pertes aériennes subies par les États-Unis durant la guerre.

Selon des rapports du Congrès américain, environ 42 appareils au total ont été détruits ou endommagés pendant cette guerre. Leur valeur est approximativement estimée a 2,6 milliards de dollars. Ce bilan inclut des chasseurs, des avions ravitailleurs, des plateformes de reconnaissance, outre les « Reaper », dont la perte représente un revers financier et opérationnel majeur pour les États-Unis.

Source : Médias