Tasnim: « La libération des fonds n’a aucun lien avec le dossier nucléaire et sans cela, pas d’accord »

L’agence iranienne Tasnim a démenti, le dimanche 24 mai, les rumeurs selon lesquelles « des responsables américains auraient déclaré que l’Iran ne bénéficierait d’aucune facilitation concernant la libération des fonds gelés tant qu’il ne commencerait pas à transférer ses réserves d’uranium enrichi ».

Elle a réaffirmé que « l’Iran n’est pas prêt à lier le dossier de la libération de ses avoirs gelés à celui des matières nucléaires », évoquant « la possibilité de ne pas parvenir à un accord ».

L’agence a souligné que « l’Iran insiste sur la nécessité de libérer une partie des fonds gelés dès l’annonce potentielle de l’accord, afin qu’ils soient entièrement à la disposition de l’Iran, et d’éviter la répétition des mauvaises expériences passées liées à la libération de fonds qui ne s’est pas concrétisée dans la pratique en raison du non-respect par les Américains de leurs engagements ».

Elle a également affirmé que Téhéran n’a pris, à ce stade, aucun engagement concernant les détails du dossier nucléaire.

Par conséquent, la libération des fonds lors de la première étape n’aura aucun lien avec le dossier des matières nucléaires, soulignant que l’accord initial doit reposer sur la question de « la fin de la guerre ».

Tasnim a poursuivi : « Conformément au cadre annoncé par l’Iran, si les fonds gelés ne sont pas libérés, cela signifiera le non-respect de l’une des lignes rouges iraniennes, et il n’y aura aucun accord. »

L’agence a indiqué que « la question de l’accord de principe n’est pas finalisée jusqu’à ce moment pour plusieurs raisons, notamment les obstacles américains dans le dossier de la libération des fonds iraniens précisément lors de cette première étape, et il existe une possibilité de ne pas parvenir à un accord ».

« Les obstacles américains sur certains points de l’accord persistent jusqu’à présent »

Plus tôt, l’agence iranienne Tasnim avait rapporté, citant des sources, que les obstacles américains sur certains points de l’accord persistent jusqu’à cet instant, malgré certaines discussions en cours.

Les sources ont ajouté que les divergences englobent le dossier de la libération des fonds iraniens gelés, précisant que ces questions « ne sont pas résolues jusqu’à présent ».

Selon ces mêmes sources, il subsiste une possibilité d’échec de l’accord à l’heure actuelle.

De plus, l’Iran a réaffirmé, selon Tasnim, qu’il « ne cédera pas sur ses lignes rouges pour faire valoir les droits de son peuple ».

De son côté, l’analyste politique Reza Sadr al-Hosseini a déclaré à la chaine libanaise Al-Mayadeen que les Américains ont créé, cet après-midi, un obstacle au transfert de 12 milliards de dollars de fonds iraniens gelés se trouvant au Qatar vers l’Iran, via Moscou.

Sadr al-Hosseini a ajouté que les Américains « ont rompu leur engagement » et ont exigé que les fonds soient envoyés au fur et à mesure de l’avancement des négociations avec l’Iran.

Par ailleurs, Tasnim avait rapporté que l’expression « prolongation du cessez-le-feu pour une période de 60 jours » ne figure pas dans le protocole d’accord, indiquant que l’expression utilisée est « l’annonce de la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris le Liban ».

Cela intervient alors que des discussions font état d’une évolution notable sur l’axe des contacts entre Téhéran et Washington, où des efforts sont en cours pour apporter les touches finales à un accord-cadre formulé par une médiation pakistanaise, portant sur les dossiers de l’apaisement et de la fin de la guerre.

Source : Médias