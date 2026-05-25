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    Liban : Le bilan israélien grimpe à 515 blessés. Images exclusives des attaques aux drones Ababil

      Rédaction du site

      Le ministère de la Santé de l’occupation israélienne a fait état de 5 nouveaux blessés, portant à 8 831 le bilan global depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran jusqu’à dimanche dernier. Sur ce total, 930 blessés proviennent exclusivement du front libanais, ouvert après le cessez-le-feu avec l’Iran le 8 avril.

      Depuis l’instauration du cessez-le-feu au Liban le 17 avril, les hôpitaux israéliens ont déjà admis 515 blessés. Ce bilan ne cesse de s’alourdir face aux opérations continues de la Résistance islamique au Sud-Liban, menées en riposte aux agressions israéliennes et aux violations répétées de la trêve par l’occupation.

      Pour frapper les forces d’occupation et leur infliger des pertes humaines régulières, la Résistance déploie massivement des drones d’assaut. Un défi majeur face auquel l’armée d’occupation israélienne reste incapable de trouver une contre-mesure efficace.

      Attaques aux drones Ababil

      Entre-temps, le Média de guerre de la Résistance islamique a diffusé, dimanche soir, une vidéo documentant une série d’opérations à l’aide d’un escadron de drones d’assaut Ababil contre les forces de l’armée de l’ennemi israélien dans la localité de Rchaf au Sud-Liban. D’une durée de plus de 5 minutes, la vidéo montre les attaques de drones ayant visé des chars, des véhicules militaires ainsi que des positions de l’ennemi israélien dans la localité de Rchaf, du 8 au 21 mai.

      À la troisième minute, les images prises le 21 mai immortalisent le retrait de la majorité des forces israéliennes de cette localité sous les frappes de la Résistance. La vidéo s’achève sur cette proclamation : « La Résistance mènera à la 3e libération. »

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