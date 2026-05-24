Axios : Le mémorandum d’entente entre Washington et Téhéran prévoit l’ouverture du détroit d’Ormuz et la fin de la guerre au Liban.

Citant trois responsables iraniens, le New York Times rapporte que l’Iran a accepté un mémorandum d’entente concocté grâce à la médiation pakistanaise et qatarie pour mettre fin au conflit et ouvrir le détroit d’Ormuz.

L’accord va mettre fin au conflit sur tous les fronts, et débloquer 25 milliards de dollars des avoirs iraniens gelés à l’étranger, ont précisé ces responsables. Concernant le dossier nucléaire, il sera débattu ultérieurement, conformément à l’insistance des Iraniens.

Cette clause a été confirmée pour le NYT par un responsable américain selon lequel la proposition liée au renoncement de l’Iran à son uranium a été reporté aux prochaines tractations.

« La proposition n’a pas tranché la manière dont l’Iran va renoncer à son stock d’uranium enrichi », a poursuivi le responsable américain.

Selon Axios c’est un accord temporaire qui sera signé, indiquant qu’il prolongera le cessez-le-feu de 60 jours. La Maison Blanche espère annoncer l’accord dans les prochaines heures, à condition que les points de blocage soient surmontés, malgré les avertissements selon lesquels il pourrait échouer si l’Iran ne fait pas preuve de flexibilité sur la question nucléaire, selon le site d’information.

Un responsable américain lui a révélé que les États-Unis lèveraient leur blocus des ports iraniens et accorderaient certaines exemptions aux sanctions pour permettre à l’Iran de vendre librement son pétrole, à condition que le détroit d’Ormuz reste ouvert.

Selon ce responsable, le projet d’accord prévoit le maintien de la navigation gratuite dans le détroit d’Ormuz, l’Iran s’engageant à déminer la mer afin de garantir la liberté de passage pendant la période de trêve.

Ces conditions indiquent également un assouplissement progressif des restrictions américaines sur les ports iraniens et l’octroi d’exemptions autorisant les exportations de pétrole, en échange de l’engagement de Téhéran à prendre des mesures concrètes en matière de sécurité maritime.

Dans le dossier nucléaire, le projet stipule l’engagement de l’Iran à ne pas développer d’arme nucléaire et à engager des négociations concernant l’enrichissement de l’uranium et le niveau de son arsenal nucléaire, dans un cadre de négociations ultérieur vérifiable.

Selon le rapport, l’accord comprend également des dispositions sécuritaires et régionales, notamment une clause visant à mettre fin à la guerre entre « Israël » et le Hezbollah au Liban, malgré les réserves israéliennes qui ont été communiquées à Washington.

Le site web a ajouté que les forces américaines déployées au cours des derniers mois resteraient dans la région pendant la période de soixante jours et ne se retireraient pas à moins qu’un accord final ne soit conclu.

Axios a conclu en notant que Washington accepterait de négocier la levée des sanctions et le dégel des fonds iraniens pendant la période de 60 jours.

Source : Médias