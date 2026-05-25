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    Commandant du QG Khatam al-Anbiya: Lors de la troisième guerre imposée, la défense aérienne iranienne a été bien plus performante que par le passé

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      Source pour al-Manar : La résistance utilise des drones à infrarouge… et frappe les sites ennemis les plus inaccessibles

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      Président Berri: Nous appelons à la complémentarité des rôles et à l’assomption des responsabilités afin de consolider la paix civile et de rejeter le confessionnalisme et le sectarisme.

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      Président Berri: Nous sommes appelés à la fermeté pour défendre la terre, le sol et les frontières, sans la moindre atteinte à la souveraineté de la patrie et à sa liberté, face à tout ambitieux et occupant, quelles que soient les circonstances et la lourdeur des sacrifices

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